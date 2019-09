Conheça os principais espaços da Casa de Juvenal Galeno

Como toda boa morada, a Casa de Juvenal Galeno também tem cômodos abertos para receber a miríade de pessoas que por lá diariamente passam. No total, são oito cômodos principais responsáveis por abrigar a diversidade de debates e diálogos fomentados pelas 27 entidades sediadas no equipamento.

Cada espaço herda o nome de alguém ligado a seu mais importante morador, oportunidade para que o público visitante conheça mais personalidades que otimizaram a circulação e promoção da arte e da cultura em nosso Estado. Veja abaixo:

Foto: Fabiane de Paula

Salão dos Espelhos: resguarda boa parte dos objetos pessoais de Juvenal Galeno, como livros, bustos de pensadores admirados pelo escritor, além de uma fotografia que o apresenta aos 92 anos de idade rodeados por membros da família

Foto: Fabiane de Paula

Auditório Henriqueta Galeno: Palco para realização de seminários e palestras. O espaço comporta 120 pessoas e já recebeu figuras como Rachel de Queiroz (1910-2003), Patativa do Assaré (1909-2002) e Filgueiras Lima (1909-1965).

Foto: Fabiane de Paula

Salão Alberto Galeno: Congrega a obra completa de Juvenal Galeno, com várias edições dos 11 livros publicados por ele. Além disso, cartas enviadas ao autor, artigos de uso pessoal e condecorações recebidas pela casa dividem espaço nas prateleiras do armário, que ocupa uma parte da sala.

Foto: Fabiane de Paula

Biblioteca Mozart Monteiro: Nome dado ao jornalista que doou todo o seu acervo de livros à Casa. O ambiente reúne 20 mil títulos, organizados, catalogados e digitalizados para consulta na internet. Obras do próprio Juvenal Galeno e outras integram o espaço.

Foto: Fabiane de Paula

Salão Júlia Galeno: Além de objetos de Júlia, uma das filhas de Juvenal, o espaço engloba obras da artista plástica, de cunho cubista e abstracionista. Também estão presentes louças e talheres usados pelos pais de Juvenal Galeno, que viveram há mais de 270 anos.

Foto: Fabiane de Paula

Auditório Nenzinha Galeno: Exposições de literatura de cordel, lançamentos de livros e mostras são algumas das atividades realizadas no amplo ambiente ao ar livre.

Foto: Fabiane de Paula

Auditório da Ala Feminina: Abriga as reuniões de escritoras e amantes da literatura. As reuniões acontecem sempre no segundo domingo de cada mês. É climatizado e possui uma biblioteca própria, com acervo sobre temas que pautam o feminino.

Foto: Fabiane de Paula

Pátio Maria do Carmo Galeno: Espaço de promoção de eventos de cunho popular, como festas juninas, luarada, recitação de cordéis, entre outras atividades. Possui um pequeno palco para apresentações, com a estrutura necessária para a utilização de equipamentos de som.

Serviço

Casa de Juvenal Galeno

Rua General Sampaio, 1128, Centro. Aberta de 8h às 16h. Contato: (85) 3252-3561