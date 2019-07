Conheça os personagens de nova novela das sete: "Bom Sucesso"

Alberto (Antonio Fagundes)

Alberto (Antonio Fagundes) É um homem prático, autoritário e ranzinza. Como pai de Nana e Marcos, é distante e exigente. Só demonstra carinho pela neta, Sofia. Construiu a editora Prado Monteiro , mas está prestes à falência. Passa a repensar a vida ao conhecer Paloma.

Nana (Fabiula Nascimento)

Nana (Fabiula Nascimento) É a mente administrativa por trás da editora Prado Monteiro. Filha de Alberto, irmã de Marcos e mãe de Sofia, é uma empresária incansável que tenta salvar os negócios da família. Nem desconfia que seu marido e sua assistente pessoal, Gisele , têm um caso.

Ramon (David Junior)

É apaixonado por Paloma, seu amor da juventude e com quem teve Alice. Mudou-se para os EUA para ser jogador de basquete, mas volta ao Brasil depois de 15 anos. No Brasil, tenta reconquistar o amor, enquanto trabalha como técnico de basquete.

Jeniffer (Nathalia Altenbernd)

Jeniffer (Nathalia Altenbernd) Adora ser o centro das atenções e sente inveja da relação de Alice e Luan, que é o garoto mais popular da escola e atrai a atenção de todas as meninas. Jeniffer tem uma paixão enrustida por ele. Por conta disso, vive fazendo bullying com a filha de Paloma.

Peter (João Bravo)

Peter (João Bravo) Filho caçula de Paloma com seu falecido marido, sonha ser influenciador digital. Dedica-se a fazer vídeos e deixa o dever de casa para segundo plano. Por conta do mau desempenho do caçula na escola, Paloma tem que redobrar a atenção com ele.

Alice (BRUNA INOCENCIO)

Alice (BRUNA INOCENCIO) Filha de Paloma e Ramon, é uma jovem tímida e estudiosa que passa boa parte dos dias na biblioteca do colégio. Assim como sua mãe, tem o sonho de fazer faculdade. Foi criada apenas por Paloma, enquanto Ramon tentava ganhar a vida nos EUA.

Eugenia (Helena Fernandes)

Eugenia (Helena Fernandes) Mulher vaidosa e presunçosa, é dona da loja Chic Store, onde Paloma trabalha. Esposa de Machado e mãe de Vicente, superprotege o filho e consegue ter todos os desejos atendidos pelo marido. Usa a influência da família para o próprio bem-estar.

Dr Machado (Eduardo Galvão)

Dr Machado (Eduardo Galvão) Dono de um renomado escritório de advocacia, é marido de Eugênia e pai de Vicente. Patrocina o time de basquete no qual Ramon vai trabalhar como técnico. Dá mais atenção aos pitacos da esposa do que à própria consciência.

Mario (Lucio Mauro Filho)

Mario (Lucio Mauro Filho) É editor de livros, homem leal e bem-humorado. Considera-se poeta boêmio. Apaixonado por Nana, com quem se relacionou há alguns anos, não perde a chance de fazer uma declaração de amor para ela na esperança de conquistá-la.

Marcos (ROMULO ESTRELA)

Marcos (ROMULO ESTRELA) É filho de Alberto. Decidiu largar tudo e abrir um bar em Búzios, onde vive de forma livre. Na cidade conhece Paloma, com quem tem um encontro arrebatador. Com a piora da saúde do pai, decide retornar ao Rio de Janeiro para ajudá-lo a reerguer a editora.

Lulu (Carla Cristina Cardoso)

Lulu (Carla Cristina Cardoso) Casada com Antônio, é cunhada e confidente de Paloma. Despachada, tem uma barraquinha de comes e bebes e vive criticando o marido por estar desempregado e não se esforçar para encontrar um ofício. Está sempre disposta a ajudar Paloma.

Waguinho (Lucas Leto)

Amigo de Luan, que é foco da paixão de Alice, filha de Paloma, Waguinho gosta de participar de rodas de rap, estuda no Colégio Estadual Dias Gomes e vai começar a andar com más companhias, ligadas ao universo das drogas e dos crimes.