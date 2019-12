Confira receitas para atrair sorte e fartura em 2020

Faltam apenas três dias para a chegada de 2020. E para quem acredita que alguns alimentos consumidos na virada possam trazer boas energias para o ano novo, o Verso apresenta pratos exclusivos preparados por especialistas da gastronomia cearense. A ideia é rechear a ceia de Réveillon de fortuna, sorte e prosperidade.

O pernil suíno com molho de romã, elaborado pela chef do restaurante O Banquete, Liliane Pereira, foi inspirado nos tradicionais contos populares, os quais mantêm o costume de, à meia-noite do dia 31 de dezembro, comer carne de animal que fuça para a frente, bem como guardar sete sementes de romã e 12 de uva, como ritual de sorte.

O sabor do pernil suíno, sugerido por Liliane como o prato principal da ceia, tem um toque especial da chef ao ser marinado no molho por 48 horas. No dia seguinte, a peça é selada na frigideira e, em seguida, cozida na panela sem água. Para finalizar, a iguaria é levada ao forno com o molho gerado no cozimento, acrescido de mel e sementes de romã. O resultado é uma mistura para dar uma leve caramelizada sobre o pernil antes de servir.

A Chef Liliane Pereira apresenta a proposta d'O Banquete para o Réveillon FOTO: NATINHO RODRIGUES

Apaixonada por literatura e gastronomia, a chef diz que ao experimentar o prato é possível se deliciar com novos sabores e, ainda, guardar as sementinhas para dar sorte durante todo o ano. Para acompanhar o pernil, Liliane recomenda a farofa de lentilha, um grão muito utilizado e descrito pelos orientais como ingrediente de prosperidade e florescimento. "Por trás de tudo isso, tem uma história folclórica e muita memória afetiva, as quais acho ricas e precisam ser evidenciadas nessa época (fim de ano)".

Outra opção para incrementar a ceia de Réveillon dos adeptos de uma receita de carne de porco mais suculenta é a Porqueta ou pancetta pururucada preparada pelo chef Zé Vitor Gurgel, do Zé Restô Bar. O prato, entre os mais requisitados na Itália, é feito da lateral do porco. Ou seja, da parte da barriga, que é temperada, enrolada e amarrada. Para atingir o tempo certo de cozimento, o chef dedica 5 horas de seu dia, com a peça no forno, a 120ºC.

Dica do chef

O segredo de Zé Vitor para finalizar o prato com esse aspecto crocante, e com um toque ao estilo regional, é deixar a peça pururucada por fora. Pururuca, segundo ele, é o processo pelo qual passa a pele (popularmente conhecida como toucinho) que, após desidratada, é levada ao forno novamente por cerca de 20 minutos a 300ºC. "Nessa temperatura ela infla e fica crocante", completa o chef.

O chef Zé Vitor apresenta a proposta do Zé Restô Bar para o Réveillon FOTO: NATINHO RODRIGUES

Para suavizar a gordura da pancetta, a acidez do limão e da maçã são sempre uma boa pedida. Para harmonizar e complementar a receita com alimentos que proporcionem florescimento e prosperidade, Vitor sugere que ela seja acompanhada de salada verde com alface, rúcula, molho de laranja, limão siciliano e a mousseline de maçã verde.

Conforme o chef, os ingredientes escolhidos para compor a pancetta pururucada remetem a tudo o que ele e o universo aspiram para si, os familiares e amigos na despedida de um ano. "O limão siciliano representa fortuna e dinheiro. A cereja, servida nos banquetes gregos, é símbolo de prosperidade. A tâmara é sinônimo de força. Já a maçã verde significa paz, saúde e esperança. Tudo isto está representado nesse prato", conclui o chef Zé Vitor Gurgel.

Ingredientes:

Lentilha: É um grão bastante utilizado por quem deseja fartura. Uma colher de sopa é suficiente para assegurar um ano inteiro de muita abundância;

Romã: Comer a fruta e guardar sete caroços na carteira ajuda a atrair dinheiro;

Uva: É sinônimo de prosperidade e fartura. Ingerir 12 uvas na passagem do ano e guardar as sementes na carteira ou na bolsa, durante o ano, pode garantir dinheiro no bolso;

Carne de porco: Prato principal da ceia de Ano-Novo, ele deve ser servido à meia-noite. Segundo a crença, comer a carne de animal que fuça para a frente é garantia de prosperidade durante o ano que se inicia;

Maçã: Uma mordida na maçã vermelha à meia-noite simboliza sucesso, já na verde proporciona saúde e esperança de dias melhores.

Receitas

Pernil de suíno ao molho de romã

Ingredientes:

Tempero de pernil

1 pernil de 4kg

3 und de cebola

2 cabeças de alho

1 maço de salsinha

2 garrafas de vinho branco seco

2 und cenoura

Sal

Ingredientes do molho de romã:

10und de romã

100ml de mel

Modo de preparo do pernil:

Bata os ingredientes para temperar o pernil no liquidificador, acrescente o sal e regue o pernil, deixe temperando por 2 dias na geladeira. Após essas 48h aqueça uma panela grande e quando está estiver bem quente leve o pernil para dourar. Quando todos os lados estiverem dourados acrescente um pouco do tempere baixe o fogo e tampe. Deixe cozinhando por 5h e depois leve ao forno para dourar. Reserve o tempero que ficou na assadeira do pernil para fazer o molho de romã.

Modo de preparo do molho de romã:

Em uma panela coloque as sementes da romã e o tempero do pernil (que estava na assadeira ) acrescente o mel e deixe ferver. Cubra o pernil com esse molho e sirva.

Farofa de lentilha

Farofa de lentilha servida como acompanhamento do pernil ao molho de romã FOTO: NATINHO RODRIGUES

Ingredientes:

1kg de farinha amarela

1und de cebola

15 dentes de alho

100g manteiga

Para lentilha:

500g lentilha

1und cebola

1/2 cabeça de alho

2 folhas de louro

Modo de preparo:

Primeiro leve a lentilha para cozinhar: Coloque 1L de água na panela, 1und de cebola cortada ao meio, os dentes de alho cortados ao meio e as folhas de louro. Quando estiver fervendo coloque a lentilha e tempere com sal. Deixe cozinhar até ficar lá dente e escorra.

Em outra panela: Derreta a manteiga e refogue o alho e a cebola cortados em lâminas, vá acrescentando a farinha e mexa. Baixe o fogo e fique mexendo a farofa até ficar dourada, acrescente a lentilha e desligue o fogo.

Porqueta ou pancetta pururucada

Porqueta pururucada com salada verde e mousseline de maçã verde é uma boa opção para a ceia de Réveillon FOTO: NATINHO RODRIGUES

Ingredientes:

2kg de pancetta suína com pele

Sal

Pimenta a gosto

Alecrim fresco

Barbante culinário

Folhas verdes

Tâmaras

Cerejas frescas

Maçã verde

Creme de leite

Modo de fazer:

Temperar a pancetta suína com sal pimenta e alecrim, enrolar e amarrar com o barbante culinário. Pré aquecer o forno a 120°C e assar por cerca de 4 horas e meia. Em uma travessa dispor as folhas, as tâmara e a cereja em forma de salada. Após a pancetta assar, tirar do forno e aumentar a temperatura para 280°C, aguardar aquecer e por a pancetta por cerca de 20mim ou até pururucar. Enquanto isso ralar a maçã verde e por em uma frigideira até amolecer por completo, adicionar sal, pimenta e o creme de leite, aguardar ferver e bater no liquidificador até virar um purê. Decorar com limão siciliano.



Serviço:

Restaurante O Banquete

Avenida Abolição, 3340, Meireles

Fone: (85) 3182.7880

Funcionamento: no dia 31 de dezembro, das 20h à 1h da manhã.

Zé Restô Bar

Rua República da Armênia, 1311, Parque Manibura

Fone: (85) 3393.0700

Funcionamento: no dia 31 de dezembro, das 11h às 15h.