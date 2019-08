Confira opções para correr nas paisagens do Ceará

O Ceará também conta com um circuito charmoso e que costuma mexer com o turismo de pequenas cidades praianas. É o Circuito Beach Run Brasil que, ao longo deste ano, vai passar por seis cidades. Criado em 2014, o evento estreou em Jericoacoara.

Corredores em meio à natureza de Jericoacoara, onde o evento estreou em 2014 FOTO: SAULO GAUDINO

A ideia do organizador, Ricardo Ramalho, é transformar os períodos de pouco movimento nas cidades turísticas em rota de corredores de todo o Brasil. "Na última edição de Jericoacoara, em abril, do total de inscritos, 50% foram cearenses e os demais vindos de outros estados, mostrando que correr e fazer turismo combinam", explica.

Corredores do Pará e de Minas Gerais são os que mais se inscrevem. Ainda estão previstos para 2019, as provas de 5, 10 e 21km em Canoa Quebrada, nos dias 2 e 3 de novembro, e a de Fortaleza, no dia 14 de dezembro.