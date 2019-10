Confira lista com referências à bruxaria na cultura pop

A bruxaria, além de ser resgatada como um movimento atual, é incorporada pela cultura pop em séries, filmes e livros. Algumas dessas tramas retratam essas mulheres sob outra perspectiva, cheias de poder.

Neste Dia das Bruxas, o Verso separou algumas dessas referências. Confira:

1. Malévola

Os filmes solo de uma das personagens mais famosas dos contos de fada, Malévola, interpretada por Angelina Jolie. A produção mostra a história clássica sob outra perspectiva, foca em como a personagem foi construída como uma vilã ao longo do tempo e a relação com a Bela Adormecida.

2. As Bruxas de Salém

O longa, dirigido por Nicholas Hytner, apresenta um grupo de adolescentes e uma escrava africana moradoras de Salem, em Massachusetts. Certo dia, as jovens são flagradas praticando um ritual de magia negra pelo líder religioso local, Parris, o que causa histeria na população.

3. O Mundo Sombrio de Sabrina

A série norte-americana do diretor Roberto Aguirre-Sacasa é protagonizada por Kiernan Shipka no papel de Sabrina Spellman, uma das bruxas mais famosas do mundo pop. Já com duas temporadas, a produção da Netflix apresenta a história da jovem que precisa escolher entre o mundo dos mortais ou das bruxas.

4. História da Bruxaria

Capa do livro "História da Bruxaria", de 2019 Divulgaçao

A obra de Jeffrey B. Russel e Brooks Alexander reúne série de estudos que vão desde a feitiçaria antiga aos recentes movimentos neopagãos. No livro, os autores examinam a gênese, o auge e o declínio da caça às bruxas e revelam como a bruxaria sobreviveu, ressurgiu, se reciclou e atua na sociedade contemporânea.