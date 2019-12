Confira cinco opções para curtir a virada do ano em Fortaleza

Para quem deseja passar a virada do ano com muita animação, a capital cearense apresenta diversas opções. A programação contará com atrações locais e nacionais para embalar as festas. Alguns espaços oferecem serviços especializados até para as crianças

Virada do ano na praia

Evento já tradicional na virada do ano, o Réveillon de Fortaleza traz quase 20 atrações para todos os gostos, como Jorge Ben Jor (foto), Alok, Fagner, Matheus e Kauan, Nando Reis, Simone e Simaria, Chambinho do Acordeon, Falcão, Marcos Lessa, Jonnas Alves, Ludmila Amaral, Marcus Café, Paulo José, Roberta Fiuza, Waldonys, Mastruz com Leite, Calcinha Preta e Limão com Mel. Com programação gratuita, a festa terá queima de fogos de 12 minutos sincronizada com luzes e músicas. Hits de Calvin Harris, David Guetta, Europe e Beethoven farão parte do repertório. As atrações, de acordo com o coordenador de eventos da Prefeitura de Fortaleza, Edlúcio Oliveira, foram escolhidas para agradar a todos os públicos. Os gêneros vão do forró à MPB. Ainda pensando em diversidade, a festa conta com uma tenda eletrônica, por onde vão passar alguns protagonistas da cena musical cearense.

Serviço

A partir de 16h30, no Aterro da Praia de Iracema (Av. Historiador Raimundo Girão, 800, Praia de Iracema). Entrada gratuita.

Tradição no Marina Park

Em sua 27ª edição, o tradicional Réveillon do Marina Park traz várias atrações musicais, entre elas o forrozeiro Wesley Safadão (foto), a volta de Bell Marques, o pagodeiro Dilsinho e a dupla sertaneja Henrique e Juliano. Além dos shows, a festa promove um buffet all-inclusive, open bar e espaço reservado para as crianças. O local também é alternativa perfeita para quem quer passar a virada do ano de frente ao mar e com conforto.

Serviço

A partir de 21h, no Hotel Marina Park (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Moura Brasil). Ingressos: de R$455 a R$1.810. (4006.9595)

Curtição no Colosso

Dividido em quatro setores, o Réveillon do Colosso será embalado pelo som de Gusttavo Lima, Simone e Simaria, Alok (foto), Future Class, Joy Corporation, André Guerreiro, Gabriel Albu, Thiago Camargo e M4FÜ. O público poderá desfrutar do Lounge, com bares e amplo food park. Já o setor de mesas terá dois buffets exclusivos, além de dois bares. Para as crianças, o Espaço Kids oferece ótima estrutura, sob a supervisão de monitores.

Serviço

A partir de 21h, Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n, Edson Queiroz). Ingressos: de R$ 480 a R$7.800. (98160.0088)

Festejos no Golf Ville

Para quem quer passar a virada do ano na praia, o Réveillon do Golf Ville traz nomes do sertanejo, do forró e da música eletrônica. Entre as atrações estão Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano (foto), Dorgival Dantas, Matheus Fernandes, Kadu Martins e DJ Flar. A festa também dispõe do Golf Kids. O espaço tem monitores especializados, instrutores e atividades para os pequenos.

Serviço

A partir de 22h, no Golf Ville (Av. Aruanã - Lot. Parque das Fontes, Aquiraz - CE). Ingressos: de R$470 a R$ 1.405.

Orquestra no Ideal Clube

Gustavo Serpa (foto) e Banda e DJ Itaquê Figueiredo estão entre as atrações que se apresentarão na virada do ano no Ideal Clube. O repertório do cantor é inspirado em grandes nomes da cena internacional. O público poderá ainda conferir a queima de fogos que acontece no Aterro da Praia de Iracema, em uma estrutura de camarote.

Serviço

A partir de 21h, no Ideal Clube (Av. Monsenhor Tabosa, 1381, Meireles). Ingressos: de R$ 420 a R$5 mil. (3248.5688)