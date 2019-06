Confira as atrações infantis para curtir as férias de julho

Além das festas e eventos destinados aos adultos, as crianças também terão muitas opções de diversão em julho. Para curtir as férias dos pequenos, pais e filhos podem ir desde o teatro ao cinema como forma de entretenimento para toda a família.

DESTAQUE DE TEATRO

DIAS 6 e 7

O Pequeno Príncipe

Espetáculo "O Pequeno Príncipe", no Teatro Celina Queiroz

Às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). (3477.3311).

O Grupo Mirante de Teatro Unifor apresenta a peça "O Pequeno Príncipe", que conta com toda a poeticidade e magia que envolvem a história do principezinho.

DIA 7

Musical O Rei

Às 17h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: a partir de R$30. (3066.2000).

O musical da Escola de Atores Marcelino Câmara chega ao Teatro RioMar Fortaleza para apresentar uma adaptação do clássico mundial "O Rei Leão" com a história de Simba, Mufasa e outros.

DIAS 13 e 14

Pequena Sereia

Às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). (3477.3311).

O Grupo Mirante de Teatro Unifor apresenta a peça "Pequena Sereia". Músicas, movimentos circenses, técnicas de representação, cenários, figurinos e adereços que presentificam os universos do fundo do mar e da terra são utilizados para falar poeticamente no espetáculo.

DIAS 13, 14, 20, 21, 27 e 28

Quem plantou a estrela do Mar?

Às 17h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3488.8600).

Uma concha, duas conchas, três conchas. Quantas o mar jogou na areia? Quantas conseguirei apanhar? Quantos grãos de areia existem na praia? Quem plantou a estrela do mar? Mazinha, Dudé, Piaba e Toim, são crianças da praia, veem o mundo sob as ondas do mar e imaginam desbravar o mundo através daquelas águas como fazem seus pais pescadores. Pedro Véio, o velho pescador, observa a descoberta das crianças que na beira do mar, vão aprender sobre respeito ao próximo e à natureza, a lidar com a saudade e experimentar o poder transformador da educação em sua realidade.

DIAS 20 e 21

A Cigarra e a Formiga

Às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). (3477.3311).

"A Cigarra e a Formiga" conta uma comovente história versando sobre arte, diferenças, solidariedade, amor, respeito, determinação, disciplina e, sobretudo, o que para as crianças parece ser mais fácil que para os adultos: a superação dos próprios limites.

ESPECIAL

DIA 4

Projeto musicalização infantil

Das 17h às 18h, na Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel (Rua 531, nº 25, 2ª Etapa do Conjunto Ceará).

Durante as quintas-feiras de julho, a Biblioteca apresenta o projeto Musicalização Infantil, em que serão ministradas aulas de canto, violão e flauta com o músico Wesley Costa Lima.

DIA 5

ABC do Sistema Solar

Às 17h, no Planetário Rubens de Azevedo (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3488.8600).

O Planetário Rubens de Azevedo reabre ao público com novidades na programação e modernização tecnológica. Às sextas-feiras, sábados e domingos há exibição de sessão para o público infantil.

DIAS 7 E 14

Dragão das Crianças

A partir de 16h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600).

Monitores orientam atividades lúdicas e educativas de desenho, pintura, corrida de saco, bambolês, entre outras brincadeiras. Um espaço para as crianças se divertirem, se socializarem e explorarem sua imaginação. No mês de julho, segue a programação especial de quadrilhas juninas infantis.

DIA 20

Kambada Kids Festival

Às 15h, no Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400, Carlito Pamplona). Ingresso: R$70 (inteira) e R$35 (meia). (98128.1613).

Em sua primeira edição, o festival traz algumas atrações, entre elas, o Show do Mundo Bita, um fenômeno das redes sociais com vídeos educativos. O evento também conta com uma programação especial para os pais.

ATÉ DIA 31

Cidade Colorir - Turma da Mônica

De segunda a sábado, das 12h às 22h, e domingo, das 12h às 21h, no RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: R$ 28 (20 minutos) e R$ 1 para cada minuto adicional. (3066.2000).

O espaço retrata Limoreiro, o bairro mais famoso das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, criado por Maurício de Sousa. Em cenários de até 1,5 metro de altura, as crianças de 2 a 12 anos, podem brincar à vontade com atividades que estimulam a criatividade em meio a casinhas, árvores e prédios que podem ser coloridos pelos pequenos.

CINEMA

ESPECIAIS

DIAS 3, 9, 10, 17, 20 E 23

Aquaman

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De James Wan. Com Jason Momoa. Filho do humano Tom Curry com a atlante Atlanna, Arthur Curry cresce com a vivência de um humano e as capacidades meta-humanas de um atlante. Quando seu irmão Orm deseja se tornar o Mestre dos Oceanos, subjugando os demais reinos aquáticos para que possa atacar a superfície, cabe a Arthur a tarefa de impedir a guerra iminente. Para tanto, ele recebe a ajuda de Mera, princesa de um dos reinos, e o apoio de Vulko, que o treinou secretamente desde a adolescência.

DIAS 3, 4, 5, 9, 10, 17, 20 E 23

Capitã Marvel

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson. Carol Danvers é uma ex-agente da Força Aérea norte-americana, que, sem se lembrar de sua vida na Terra, é recrutada pelos Kree para fazer parte de seu exército de elite.

DIAS 4, 11, 18 E 24

Bumblebee

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Travis Knight. Com Hailee Steinfeld. Em 1987, Bumblebee busca refúgio numa casa de praia na Califórnia. Charlie o encontra na forma de veículo e todo quebrado. A jovem consegue consertá-lo e logo descobre que ele é mais que um carro.

Os Incríveis 2

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Beto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé.O que ele não esperava era que o caçula também tivesse superpoderes.

Wifi Ralph - Quebrando a Internet

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita. Ralph causou a maior bagunça no mundo dos jogos de fliperama. Tudo porque queria ser reconhecido como herói. Agora, ele causa a maior pane na internet e com a ajuda da Vanellope von Schweetz tenta reverter a situação.

DIAS 5, 12 E 19

O Touro Ferdinando

Às 10h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Carlos Saldanha. Com John Cena. Ferdinando é um touro robusto. Mas a grande verdade é que por trás da cara de mau, Ferdinando é um animal bastante sensível. Para seu desespero, ele acaba sendo escolhido para uma tourada.

Uma Aventura Lego 2

Às 13h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Mike Mitchell. Com Maya Rudolph. Já faz cinco anos desde que tudo esteve calmo e os cidadãos estão enfrentando uma nova e enorme ameaça: os invasores Lego Duplo, do espaço sideral.

DIAS 5, 12, 19 E 20

Como Treinar o Seu Dragão 3

Às 16h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Dean DeBlois. Com Jay Baruchel. Soluço finalmente encontrou um lar pacífico onde os dragões podem viver em segurança. Lá, o amigo dragão de Soluço, o Banguela, encontra uma companheira, Fúria de Luz. Mas a calmaria acaba quando o perigo ronda o lugar, fazendo com que Soluço e Banguela precisam salvar suas espécies.

DIA 6

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Às 13h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De David Yates. Com Eddie Redmayne. O filme acompanha as aventuras do escritor fictício Newt Scamander, que setenta anos antes da saga de Harry Potter, enfrentou e conheceu inúmeras criaturas do universo do bruxinho.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

Às 16h15, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De David Yates. Com Jude Law. O mundo mágico fica cada vez mais perigoso e dividido quando Grindelwald segue como ameaça com sua filosofia de que os bruxos são superiores aos humanos. Quem pode impedir suas ações é um ex-amigo, Dumbledore. Mas sua força não é o bastante e por isso recruta o escritor e ex-aluno de Hogwarts, Newt Scamander.

DIAS 7, 14, 21 E 29

Sobre rodas

Às 15h, no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$14 (inteira) e R$7 (meia). (3488.8600).

O Cinema do Dragão exibe o filme "Sobre rodas" de Mauro D'Addio, que apresenta Lucas, um menino de 13 anos, quando chega a uma nova escola depois de um acidente que o colocou em uma cadeira de rodas. Lá, ele fica amigo de uma colega de classe, Laís, que sonha em conhecer o pai que a abandonou. Uma jornada se inicia quando eles descobrem o paradeiro do pai dela e decidem fugir juntos para tentar encontrá-lo.

ESTREIAS

DIA 4

Homem-Aranha: Longe de Casa

De Jon Watts. Com Tom Holland. Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heroica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

DIA 18

O Rei Leão

De Jon Favreau. Com Donald Glover e Beyoncé. Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.