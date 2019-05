Comum nos pratos dos brasileiros, arroz também protagoniza gastronomias de outros países

Assim como na alimentação dos brasileiros, o arroz é ingrediente fundamental em receitas marcantes de outras partes do mundo, demonstrando versatilidade e protagonismo. Mais do que um mero acompanhamento, o grão consegue se aliar a outros componentes de tal maneira que o prato passa a identificar a gastronomia de determinadas regiões.

É o caso da paella, um clássico da Espanha. Na sua versão mais conhecida, o prato nada mais é do que o arroz cozido com grande variedade de frutos do mar. A receita também permite outras versões, desde as mais tradicionais, feitas com frango e carne de coelho, até opções mais leves para quem não consome proteína - elaboradas apenas com legumes da região.

Natural da Espanha, o chef Jorge Clemente Diego, responsável pelo menu do El Molino, é categórico: "Não existe restaurante espanhol se não tiver paella no cardápio". Na casa, o prato assume pelo menos quatro versões, mas é a paella marinera o carro-chefe.

Nela, o arroz agulhinha recebe o sabor de mariscos e outros frutos do mar, como lula, mexilhão, taioba, camarão e lagosta. "O melhor da paella é que ela pode ser feita com produtos regionais sem perder a originalidade", acrescenta o chef.

Além dessa versão, a mais conhecida de todas as paellas, o El Molino também dispõe de uma versão mista, unindo frutos do mar e frango, e a valenciana, cuja construção dispensa os mariscos, sendo apresentada com frango, coelho e linguiça espanhola.

O El Molino também dispõe de arroz negro, que consiste basicamente no mesmo princípio da paella, porém com o colorido típico da tinta de lula. Para quem espera uma proposta sem proteína animal, a alternativa é a primavera que tem como base legumes, entre os quais vagem, brócolis, couve-flor e repolho.

O português Lagar aposta no arroz com mariscos FOTO: CAMILA LIMA

Do mundo

Ainda aproveitando os temperos do mar, o arroz de mariscos se sobressai na gastronomia portuguesa. Nascido em Portugal, Herculano Santos, do Restaurante Lagar, considera o prato mais típico da região, superando até o arroz de bacalhau.

Na casa que mantém no bairro José Bonifácio, o prato úmido é servido com mexilhão, lula, polvo e camarão e pode ser harmonizado com vinho branco do Tejo. "É uma refeição completa que pode ser acompanhada de bolinhos de bacalhau", sugere.

Na Itália, o arroz também é protagonista nos típicos risottos. O prato ganhou destaque na reformulação do cardápio do Vignoli Fortaleza, implementado inicialmente na loja da Av. Virgílio Távora.

O risotto é um dos destaques no novo cardápio de Vignoli FOTO: ALEX CAMPELO

Entre as novidades, está a risotti milanese ossobuco. Com forte pegada italiana, o prato consiste em um risoto à base de parmesão sob o ragu preparado em lenta cocção, o que garante a maciez da carne. A receita é finalizada com uma farofa cítrica de panko.

Outra opção, dessa vez como petisco, é o arancini di riso,um bolinho empanado feito à base de risotto recheado com queijo mussarela e catupiry. Uma prova de que o arroz vai da entrada ao prato principal.

Serviço

El Molino

Rua Antonio Augusto, 806, Meireles.

De quarta a quinta-feira, das 19h às 00h.

Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 1h.

Domingo, das 12h às 17h.

Tel: 3393.7778

Vignoli Fortaleza

Avenida Senador Virgílio Távora, 10, Meireles.

De segunda a quinta-feira, das 18h às 00h.

De sexta-feira a domingo, das 18h às 1h.

Tel: 3267.9450

Restaurante Lagar

Rua Lauro Maia, 625, José Bonifácio.

De terça-feira a sábado, das 11h30 às 22h30.

Domingo, das 11h30 às 17h.

Tel: 99980.5821