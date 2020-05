Como manter os cuidados de beleza durante a quarentena; profissionais dão dicas

Tão logo a quarentena começou, em março passado, vídeos de famosos fazendo serviços de beleza em casa viralizaram na internet. Claudia Raia foi uma delas que divertiu os seguidores ao mostrar o marido, Jarbas Homem de Mello, pintando a raiz do cabelo. Na publicação, a atriz comentou que neste período tem que se reinventar.

Com o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, esses serviços ofertados em salões tiveram de ser interrompidos após o decreto do fechamento de estabelecimentos comerciais do Governo do Estado do Ceará, que acaba de ser prorrogado até o dia 20 de maio.

Raelis Silva, 24 anos, por exemplo, recorre aos profissionais da beleza pelo menos todo mês para conservar a pintura capilar na tonalidade do ruivo escolhido. Além da cor, a engenheira química faz um corte regular a cada seis meses para manter a saúde das madeixas.

Sem poder ir ao salão de beleza para os retoques, a jovem decidiu tentar fazer os procedimentos em casa. Com a ajuda das irmãs e de alguns vídeos com tutoriais no YouTube, conseguiu resultado satisfatório. "Foi uma coisa bem improvisada. Faz um rabo de cavalo, bota o cabelo para frente e taca a tesoura. Ela ainda fez umas camadas", conta. Natália, a irmã mais velha, já havia cortado o cabelo dela uma vez quando eram crianças e, por isso, Raelis confiou. Já a pintura foi feita com o auxílio da mais nova, Nathanielly.

"A gente pesquisou vídeos também para não sair muito errado. Eu já tinha tinta em casa, porque normalmente pinto o cabelo, e também apliquei nas sobrancelhas".

Raelis ainda fez hidratação e corte. "Sempre pinto e corto os cabelos no salão, mas eu não aguentava mais o cabelão. Além disso, quando as pontas do cabelo cacheado ficam ressecadas, fica muito difícil pentear e aparado fica mais bonito o cacho".

Com a ajuda das irmãs, Raelis Silva cortou e tingiu o próprio cabelos de forma caseira Arquivo pessoal

Em relação a outros procedimentos estéticos, a engenheira química afirma que já tem o costume de fazer as unhas em casa, pois gosta de ousar na nail art, técnica em que são feitos desenhos. Com a quarentena, virou a manicure oficial da família. A depilação foi feita igualmente de forma caseira, mas, normalmente, ela opta por fazer no salão por ser um processo mais demorado.

"A cera a gente faz em casa mesmo, com uma receita que aprendemos na internet, e acaba que não tem muito segredo e não tem grandes problemas em errar, diferente dos serviços no cabelo". Aparar as sobrancelhas e retirar os excessos com a pinça é outra atividade testada por Raelis.

Experiências

A depilação tem sido um desafio para Vicky Tavares, 26 anos, que se habituou com o trabalho da profissional que a atende há uma década. "Uma vez, tentei sozinha com cera e não deu muito certo", lembra. A estudante de Marketing conta que, geralmente, vai ao salão uma vez por mês. Com os estabelecimentos fechados, Vicky recorreu à lâmina de barbear, entretanto o material provoca reações alérgicas. "Comprei uma com aquelas fitas hidratantes, dá uma amenizada na alergia. Não ficou a coisa mais bem-feita não, mas quebrou um galho".

A escolha por tentar fazer o procedimento em casa veio por uma questão de autocuidado. "Não achei que fosse normalizar logo. Quando deu os primeiros 15 dias e foi prorrogado o período de quarentena, decidi fazer algo. Depilo desde nova, então meio que virou um hábito", revela.

Vicky tem estendido esse cuidado a outras áreas do corpo. Apesar de sempre ter feito as unhas da mão em casa, as do pé eram tratadas no salão. "Estou tentando me virar fazendo pedicure também".

A pele do rosto passou a ter mais atenção com o uso de hidratante e de menos maquiagem. Além disso, a estudante diz ter mais tempo para aplicar máscaras faciais.

A ilustradora Juliana Lousada, 36 anos, resolveu se aventurar nos serviços. Apesar de já cortar o cabelo sozinha há algum tempo, o novo estilo das madeixas era um desafio. Já incomodada com o tamanho e com o aspecto, decidiu se aventurar na arte da tesoura. "Ficou um pouco torto no início, depois eu corrigi. Devem ter algumas partes um pouco fora do correto, mas ninguém vai ver mesmo, né?", conta sobre o resultado.

Já para manter as unhas das mãos saudáveis, a tatuadora as mantém curtas para facilitar a limpeza. Além disso, aplica um hidratante para ficarem com um aspecto mais bonito. "Eu não estou fazendo as unhas, pois por ter que lavar tantas coisas todos os dias nas tarefas domésticas, não durariam nem um dia", revela.

Ao ver o tempo da quarentena se prolongar, Matheus Marques, 22 anos, optou por aparar o cabelo em casa ao ver-se incomodado com o tamanho. Essa, entretanto, não é a primeira vez que o estudante de Medicina faz o corte sozinho. "Eu já tinha comprado uma máquina para poder ajeitar minha barba sozinho em casa. Um dia, estava com o cabelo enorme e sem tempo de ir ao cabeleireiro, aí fiz eu mesmo", lembra.

Para realizar o corte, Matheus buscou vídeos no YouTube para aprender e encontrou diversas possibilidades. "Até que eu achava que seria mais complicado, mas, no fim, deu certo. Cabelo pequeno é mais fácil de cuidar, então, resolvi cortar eu mesmo", relata. A prática pode ser uma excelente forma de ocupar o tempo durante a quarentena, além de promover o autocuidado.

Confira as dicas de profissionais:

Cabelos, por Sandra Braga

Na preparação da tinta, não use recipientes metálicos, pois o material pode oxidar o produto. Optar sempre pelo uso de plástico.

Proteja testa e mãos para evitar manchas. Na testa, aplicar uma pequena quantidade de creme hidratante e, nas mãos, usar luvas. Caso ainda fique resíduo da tinta na pele, use demaquilante para limpar

Fique atento ao tempo recomendado pela tinta, que normalmente é de 30 a 40 minutos. Ultrapassar ou retirar antes do período pode não dar o resultado pretendido.

Ao fim, retire tudo e tenha cuidado de não deixar resíduos no couro cabelo. Lavar com xampu e finalizar com máscara e condicionador.

Caso queira cortar, opte pelo método mais simples: junte todo o cabelo em um rabo de cavalo e o coloque para frente. Dessa forma, o comprimento não será tão mexido, e o cabelo fica em formato de V.

Manicure e depilação, por Cecília Correia