Comédia "O Auto do Cumpade Cido" será exibida no Theatro Via Sul no sábado (28) e domingo (29)

Clássico da dramaturgia brasileira, o texto "O Auto da Compadecida", do paraibano Ariano Suassuna (1927-2014), inspirou várias versões para teatro, televisão e cinema. E, além das releituras da criação original, a obra serviu de referência a um sem-número de projetos. Este é o caso da peça "O Auto do Cumpade Cido", criado e encenado pelo ator e comediante João Netto (mais conhecido pelo personagem "Zé Modesto").

Ao lado de Wladson Sidney, João está em cartaz com o espetáculo há 12 anos. Agora, ele divide o palco com o ator Luís Costa (Comédia Cearense) para se apresentar nos dias 28 e 29 de dezembro, às 21h, no Theatro Via Sul (Sapiranga).

Desde 2007, a peça já atraiu cerca de 100 mil pessoas. Segundo João Netto, o sucesso de público se deve às indicações. Quem gosta, indica para alguém, destaca o ator. "A maior motivação pra seguir em cartaz é saber que a peça é atemporal, maravilhosa. Ela sempre é referendada por quem já assistiu", situa o comediante.

Na trama, João Netto interpreta "João Besouro". Luís Costa, no lugar de Wladson Sidney, fará o papel de Seu Cido, um coronel viúvo que vive acompanhado por um funcionário. O texto de "O Auto do Cumpade Cido" não tem a ver com o original de Ariano Suassuna. Faz apenas uma "alusão", explica João.

"E o João Besouro faz uma alusão ao João Grilo. Mas é completamente diferente. É um texto em que eu prego o Evangelho, a Bíblia", distingue. A montagem segue uma concepção do "teatro essencial". João Netto observa que a escolha por um cenário minimalista envolve essa escola cênica. E a partir disso, "a gente se concentra mais na atuação. Acho mais rico do que você buscar muitos recursos, adereços, e se perder do cerne, do conteúdo maior, que é o texto e a interpretação", reflete.

Seu Cido

Integrante do elenco da Comédia Cearense, o ator Luís Costa fará o papel de "Seu Cido" pela primeira vez, nas duas apresentações, no lugar de Wladson Sidney. O artista lembra que conheceu João Netto há 10 anos, e mantinha, desde sempre, admiração pelo trabalho do intérprete do Zé Modesto.

"Como uma pessoa do teatro, sempre tive ele como um cara supertalentoso. O Wladson me ligou pra fazer a substituição, e eu fiquei muito feliz, ao mesmo tempo ciente da responsabilidade que é", reconhece Luís.

Ele encarou que estar ao lado de João Netto em cena e substituir Wladson Sidney, titular do papel há 12 anos, foram dois desafios. "Mas eu gosto de desafio, não poderia dizer 'não' a ele. Gosto de me superar como ator. E estar com o João Netto é aprender muito. Sobre o timing de comédia. Ele é um diretor incrível, com conhecimento de teatro e interpretação", elogia o ator.

Serviço

O Auto do Cumpade Cido

Neste sábado (28) e domingo (29), às 21h, no Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335, Sapiranga). Ingressos: de R$ 25 a 60. Contato: (85) 3099.1290