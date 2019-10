Comédia Cearense estreia novo espetáculo infantil, "A Princesinha", neste domingo (13)

O desejo da menina Maria Bacelar em fazer teatro mobilizou a montagem de mais um espetáculo infantil da Comédia Cearense. Uma das companhias mais tradicionais das artes cênicas no Estado, o grupo reuniu a vontade de Maria ao texto de Frances Hodgson Burnett e concebeu "A Princesinha". A peça estreia amanhã (13), no Teatro Arena Aldeota, e segue em cartaz aos domingos, até o dia 3 de novembro, sempre às 17h.

A adaptação e direção é de Hiroldo Serra, herdeiro do legado de Haroldo Serra, teatrólogo falecido em junho deste ano, e também fundador do grupo local. Segundo o diretor, na primeira leitura do texto ao lado de Maria, intérprete da protagonista Sara (a Princesinha), "parecia que o papel foi feito para ela mesmo, uma criança de 12 anos. Daí acabamos formando o elenco com alunos da companhia e outras crianças amigas. Já os atores adultos são todas da Comédia", situa.

A Princesinha de Frances Burnett não é exatamente a dos contos de fadas. No entanto, a história envolve uma aura singela e explora valores como amizade, respeito, cumplicidade e igualdade. "Me senti atraída pelo texto, porque a história é muito cativante. A Sara é uma menina criativa e usa muito a imaginação. Ela também é doce, gosta de ajudar os outros, mas também é corajosa", destaca Maria Bacelar. O enredo da peça traz a história de Sara, uma garota indiana, filha de pai inglês e mãe francesa.

Orfã de mãe, ela é criada pelo pai e vive cercada de muita riqueza e conforto material. A história se desenvolve com a ida da garota para um seminário em Londres e, a partir de então, ela passa a conviver com pessoas de distintas classes sociais - algo que a desafia a encarar desigualdades e questões de status. O talento para contar histórias, no entanto, aproxima Sara e todos que cruzam seu caminho.

Hiroldo Serra observa que o enredo aborda "um outro lado de ser princesa". Sara, embora seja rica e tratada por alguns adultos com distinção, não deixa de ser solidária e de apoiar as amigas da escola que estão passando por dificuldades.

A montagem do espetáculo envolveu a Comédia Cearense entre julho e agosto passados, logo após a morte de Haroldo Serra. A companhia exibiu uma nova versão de "A Canção dentro do Pão", na Casa da Comédia (Rodolfo Teófilo), como se fosse a missa de sétimo dia do fundador. A exibição também foi uma homenagem aos 61 anos de teatro da viúva do teatrólogo, a atriz Hiramisa Serra.

A Princesinha integra uma série infantil produzida pela Comédia Cearense, que ainda inclui novas versões de "Pinóquio", "Chapeuzinho Vermelho", e "Dona Onça Pintada e Seu Bode Cheiroso". "Desde 1988, a gente nunca deixou de fazer, no Teatro Arena, pelo menos um espetáculo infantil por ano. E o primeiro para crianças é da Comédia, de 1958, 'A Revolta dos Brinquedos' (texto de Pernambuco de Oliveira)", situa Hiroldo.

Maria Bacelar recorda que, antes de se integrar ao elenco de Princesinha, já havia assistido a outras peças do repertório infantil da Comédia, dentre eles, "Chapeuzinho Vermelho, O Corcunda de Notre Dame, A Noiva Cadáver e Peter Pan. "Também assisti, em vídeo, a Cinderela, Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho, (nas versões) mais antigas da Comédia Cearense em que minha mãe, Manoela Bacelar, participou", destaca a menina.

Indagado sobre quais seriam os trunfos da nova peça para impactar crianças e também adultos, o atual diretor da Comédia Cearense destaca o foco na "criatividade" infantil. Sara, apesar da pouca idade, traz uma bagagem de vida depois de morar na Índia, vive compartilhando suas histórias e isso toca no distanciamento que há hoje, entre a juventude e a leitura para além da interação via celular.

"Sou professor de crianças há 30 anos, e vejo que hoje elas têm mais dificuldade de se concentrar, de estudar textos. Os próprios pais, às vezes, vão ao teatro e ficam no whatsapp. Atualmente se lê muito pouco", atesta Hiroldo.

Para trazer os espectadores de volta ao universo da contemplação e da leitura, o diretor antecipa que A Princesinha apresenta músicas das cantigas tradicionais de roda, composições de autores como Toquinho, por meio de uma trilha sonora, ao vivo, com violão. "É tudo bem singelo e poético", sintetiza.

Após a partida de Haroldo, falecido aos 84 anos, o filho situa que a Comédia Cearense manterá sua assinatura. "Antes eu não dirigia peça de adulto, porque nunca tinha precisado. Sempre tinha papai pra dirigir. E os infantis ele já tinha passado pra mim. Minha escola foi ele. Embora eu não seja um diretor exatamente igual, mas nossa linha de teatro é essa", reforça o herdeiro.

A Princesinha. Estreia do novo espetáculo infantil da Comédia Cearense. Neste domingo (13), às 17h, no Teatro Arena Aldeota (Rua João Carvalho, 93, Aldeota). A temporada segue nos próximos domingos de outubro, até 3 de novembro. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Contato: (85) 3224.1113