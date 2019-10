Com referências locais, Rayane Fortes faz show na CasaCor Ceará 2019

Viver e sobreviver de música é o lema de Rayane Fortes. "Respiro todos os dias", dispara na resposta dada pela cantora cearense logo de cara ao questionamento de quais são os projetos mais importantes da rotina atual. Em fase de pré-produção de um novo EP, ela é a atração do Espaço Verso (Diário do Nordeste) na CasaCor Ceará 2019 e faz apresentação neste sábado (19).

Se hoje escolheu a música como carreira, o caminho é fruto de acontecimentos ainda da infância. Da relação próxima com o mundo das melodias, surgiram a intimidade com as cordas do violão ainda aos dez anos e um amor grande pelos sons típicos da música popular. A influência veio de pessoas como o pai e a irmã.

"A bossa nova e o samba sempre me ganharam desde pequena. Depois disso, acabei conhecendo as pessoas da cena local da música em Fortaleza e me enveredando mais nesse universo", comenta a jovem que tem investido cada vez mais nas composições próprias. Essas, inclusive, devem aparecer no show na CasaCor.

Passos firmes

Da cena local, Rayane aposta em diversas vertentes para se consolidar. Atualmente, o jazz é uma das principais apostas musicais da cearense. O mais recente single foi "Sofá", com clipe no Youtube. "É uma bossa e a gente fez um clipe bem alternativo pra ela. Gravamos o clipe lá na Vila das Artes e a autoria é da Camila Cassiano. A intenção foi retratar o "meu eu" de outra forma também", comenta. Na equipe de gravação, participaram amigos e a cantora Camila Marieta.

Segundo Rayane, a primeira composição lançada por ela, que resultou na canção "Te Fazer", foi o passo inicial para investir em si mesma. Na época, apostava em uma vertente como o Trip Hop. Na mistura também constavam elementos como o samba, trazendo algo mais moderno sem se afastar das influências musicais mantidas desde criança.

Para a apresentação na CasaCor, a cantora está empolgada. Adianta que selecionou um leque de influências, de nomes atuais até os já consagrados da música. "Vou me apresentar sozinha e pretendo levar algo com o qual me identifico e admiro até hoje".

Debate

Neste sábado, o Espaço Verso também promoverá o debate 'Arquitetura e sustentabilidade: o futuro é agora', às 19h. Com a participação das arquitetas Morgana Holanda, Liana Feingold e Adelina Feitosa, além do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea) Emanuel Mota, o encontro será mediado pelo designer Felipe Gradvohl. Neste ano, a CasaCor traz o tema 'Planeta Casa' e a proposta de possibilitar afetividade, sustentabilidade e tecnologia dentro dos lares.