Com o isolamento social, eventos virtuais se tornam uma nova forma de celebrar de forma segura

Comemorar, reunir gente querida e se divertir mundo afora sempre foram hábitos comuns, contidos dentro de nós a cada vontade de compartilhar risadas escancaradas, típicas dos momentos felizes e de afeto. Agora, quando a realidade nos pede urgentemente um distanciamento necessário, é normal ver que o ser humano gosta mesmo é disso: tornar o outro parte do cotidiano, socializar. Como as relações mudaram, ainda que talvez temporariamente, transformara-se também as formas de festejar, de encontrar o outro. Assim, as confraternizações, celebrações e até as festas saíram do campo físico para explorar cada vez mais o campo virtual.

Para Larissa Viegas, por exemplo, comemorar o aniversário por meio das telas e da internet, que pode até teimar em falhar entre uma chamada e outra, se tornou alternativa em meio ao isolamento social, uma realidade diante do avanço da pandemia em Fortaleza. "Um bolinho e só", ela conta, com timidez, que seria preparado para delimitar a importante marca dos 33 anos no mês de abril, sempre dentro do ambiente seguro de casa. No entanto, diante do sucesso das lives e dos encontros com colegas por meio virtual, surgiu a ideia do companheiro: uma festa online, reunindo todas as pessoas mais próximas e amadas, algo digno de toda a importância que a data requeria.

Larissa Viegas montou um festival on line para comemorar o aniversário Arquivo pessoal

Não muito diferente, no caso do publicitário cearense Deivi Jesus Negreiros, as plataformas de conexão na internet também se tornaram uma espécie de facilitador na hora de confraternizar. Para ele, quando a regra se tornou sentir saudade, os meios tecnológicos se expandiram para trazer novas sensações. Por meio do convite de um amigo, ele se viu participando de uma "balada" no período de quarentena, forma nada convencional de tentar o mínimo de diversão em uma fase tão complicada.

"Ele usou um app chamado Jitsi, que dá pra ver todo mundo, uma coisa meio live. O legal é que você também está sendo visto, está gerando conteúdo também. Já era uma festa que acontecia presencialmente", explica Deivi.

Em ambos os casos, a necessidade de "abrir espaço" para os mais próximos dentro do conforto do lar, ainda que mantendo a tão pedida distância, acaba evidenciando a tendência dos últimos tempos. Se antes a tecnologia era citada como uma das principais responsáveis pelo afastamento cotidiano e pelo esfriamento das sensações, atualmente ela tem sido vista como uma importante aliada na tarefa de aplacar a saudade, além de ajudar a reviver os hábitos que outrora eram rotineiros.

Baladas virtuais também são opção de entretenimento durante a quarentena Reprodução

Adaptação

Em Larissa, por exemplo, a vontade de reunir veio imensa e trouxe a ideia de transformar o aniversário em um festival, já que nessa mesma época ela e o marido estariam participando de um evento deste porte em São Paulo, que também foi cancelado por conta da pandemia. "A gente fez playlist de shows do YouTube e disponibilizei o link no Instagram. A pessoa escolhia o show que ela queria ver", se anima, ao relatar que o momento "tomou uma proporção muito grande porque os amigos começaram a postar". A colaboração deles, inclusive, chegou até a ir além da participação por vídeo. "Contratamos um amigo para fazer o convite com a identidade visual e dar a cara de festival mostrando as bandas da playlist".

Mesmo sem a necessidade de organizar algo físico, pelo fato de não receber ninguém onde mora, ela conta ter se dedicado a criar tudo com atenção especial, com a intenção de mostrar a dedicação aos mais "chegados". Sendo assim, logo na manhã do dia do aniversário, a animação deu lugar a uma estratégia. "Eu gravei stories e tinha marcado live às 18h para cantar os parabéns", comenta. Ao definir o momento como "legal e emocionante", Larissa faz questão de ressaltar o mais importante na possibilidade de estar "perto" de quem se ama.

"A gente pôde agregar pessoas que não estariam presencialmente, como meus amigos da Nova Zelândia, da Europa e a família de Brasília", lembra com carinho.

Outro modelo

Mesmo sem a questão da data comemorativa em pauta, as novas formas de confraternização trazem uma discussão válida sobre quais as alternativas de entretenimento. Para muitos, elas são um espaço para suprir a carência de toque, de conexão. Usando como exemplo a festa da qual participou, Deivi gosta de ressaltar o entendimento de que utilizá-las pode ser uma oportunidade de criar celebrações nunca vistas.

"Eu acho que você tem que entender que é outra proposta, são outros tipos de festa. O objetivo agora é suprir a necessidade atual de socialização. Você também precisa entrar no clima", admite. No entendimento do publicitário, tudo isso não configura maneira de substituir os hábitos antigos, mas de adaptá-los ao "novo normal" que estamos vivenciando.

De acordo com ele, este nicho de mercado pode, inclusive, virar forma de renda para suprir as perdas causadas pela pandemia, que tem afetado de forma cruel muitos setores da sociedade. "Até dei essa dica para os meus amigos, como as pessoas estão fazendo nas lives. A ideia é como se as pessoas tivessem pagando um ingresso, por exemplo", cita.

Novas ideias

Com o novo momento, a decoradora Stephanie Amorim, que trabalha com festas na Capital, acredita ser possível organizar eventos dentro de casa até com os objetos mais simples. Mesmo com muitas comemorações passando por cancelamentos, o que trouxe certa preocupação profissional com o futuro, ela tem auxiliado muitos clientes com dicas e pequenos kits. No entanto, para aqueles que desejam desenvolver algo do zero e pessoal, o caminho pode ser olhar para materiais comuns e apostar, claro, no gosto de cada um.

Os pequenos detalhes e cuidados, ela acredita, são sempre as coisas mais importantes. "Eu me preocuparia com o fundo, com uma luz boa. Um local com que as pessoas possam me ver bem e um elemento atrás. Se você conseguir fazer uma decoração charmosa de fundo, já traz aquele clima de festa".

Larissa Freitas, por exemplo, é uma das clientes antigas de Stephanie. O filho da estudante de nutrição completou dois anos ontem (8) e a possibilidade de agradecer pela vida e saúde, bens tão preciosos nos dias atuais, foi mais do que bem recebida dentro de casa. "Na minha cabeça a festa já estava cancelada. Tinha fechado só três fornecedores antes do isolamento e aí comecei a ver esse formato de festa", inicia. Dentro da própria residência, a regra mesmo com a comemoração continua sendo simples: "somente os quatro aqui dentro", confirma, ao lembrar do esposo, do filho mais velho e até mesmo do cachorrinho de estimação.