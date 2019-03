Eles invadiram as praias com peças modernas e, ao mesmo tempo, elegantes. A alfaiataria masculina tem a leveza do verão e já acompanha o homem tanto nas praias como nas ruas. Os shorts ganham estampas mais descoladas, cores alegres e cortes mais retos. Agora, não tem mais aquela desculpa de sair por aí com looks "mais do mesmo".

Cansou da bermuda jeans? O conforto e praticidade de peças em alfaiataria é indiscutível, sem falar na variedade de cores e peças para incrementar o look. Use a criatividade e arrase! Foto: Thiago Brito

A alfaiataria masculina garante um ar mais elegante ao look, podendo ser usada em ocasiões diversas. Aposte em tons mais sóbrios quando quiser entrar pela noite e continuar impecável Foto: Thiago Brito

Livre, leve e solto. Tecidos em alfaiaria, apesar de mais estruturados, não deixam de ser leves e confortáveis, ideais para serem usados durante o dia. Foto: Thiago Brito

Conjunto em alfaiataria rosê combina com aquele homem moderninho e pode ser usado tanto em um resort à beira mar como num fim de tarde, seja um passeio ao ar livre ou um sunset Foto: Thiago Brito

Bermudas descoladas também têm tudo a ver com o verão. Aposte naquelas com estampas divertidas e combine-as com uma camisa básica Foto: Thiago Brito

Agradecimentos:

Looks: Flamant Moda Masculina | @useflamant | www.useflamant.com | Shopping RioMar Papicu L2

Modelo: Rodrigo Sousa

Fotos: Thiago Brito