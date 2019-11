Com dois shows no Dragão e lançamento de clipe, Rodger Rogério celebra ano glorioso na carreira

A peleja de um povoado contra ameaças estrangeiras no filme “Bacurau” é anunciada pela viola do personagem Carranca. Já na obra “Pacarrete”, a protagonista sonhadora vivida por Marcélia Cartaxo sofre com as investidas de um bebum desbocado. Premiados e elogiados mundialmente, os dois filmes com sotaque nordestino guardam em comum os serviços de Rodger Rogério no terreno da atuação.

As 75 primaveras do cearense testemunham momento artístico dos mais prodigiosos. 2019 começou com o lançamento de material inédito. O EP “Velho Menino” trouxe cinco composições (em união com Dalwton Moura e Rogério Franco) e foi apresentado em janeiro durante iluminada noite de estreia no importante Cineteatro São Luiz.

Para celebrar um período tão especial, uma das figuras mais representativas do “Pessoal do Ceará” realiza, hoje e quinta-feira (28), às 20h, dois shows no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC). Rodger sobe ao palco na companhia de amigos e familiares e a celebração também acompanha a exibição do clipe da música “As Deusas d’Iracema” (Rodger Rogério/Dalwton Moura), uma das faixas integrantes do EP. “Eu dei muita sorte esse ano”, divide gentilmente o compositor, ator, músico, físico, radialista e professor aposentado.

Clipe de “As Deusas d’Iracema”

Sereno nas palavras, Rodger brinca que dois shows seguidos na mesma semana ajudará amigos e o público a ter tempo de ir. Em verdade, a escalação dos convidados reforça o sentimento do artista em retribuir dias tão férteis.

O time é de primeira e revela parcerias recentes. Hoje, Kátia Freitas e Gustavo Portela integram a empreitada. Reconhecida cantora e compositora, Kátia integrou juntamente com Rodger o coletivo “Futuro e Memória”, projeto que incluiu álbum lançado em 2018 e apresentações por Fortaleza, Sobral, Meruoca e Sousa-PB. Hoje, ela divide os versos de “Retrato Marrom”.

Já Portela, além de participar como baixista, canta com Rodger na primeira noite. O multiartista lançará o disco “Até Pareço Outro”. O trabalho investe em leituras das canções de Rodger Rogério, no qual assina também os arranjos. O projeto conta com apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), via edital.

Sequência

Amanhã, Rodger recebe Lúcio Ricardo e Nayra Costa. O primeiro foi companheiro da Massafeira Livre, megafestival cultural realizado no Theatro José de Alencar que completou 40 anos e gerou um LP duplo, gravado no Rio de Janeiro. Lúcio integrou o Perfume Azul, banda na qual estabeleceu as raízes do blues e rock no Ceará.

Nayra Costa segue enquanto aplaudida intérprete da cena local e carrega a visibilidade nacional conquistada no programa The Voice. O disco de estreia da cantora chega ao público em 2020. A artista já dividiu o palco com o veterano em apresentações realizadas no Cantinho do Frango.

Reunir estes convidados guarda um sabor todo especial, descreve o cantor. A comunhão é uma forma de lidar com dilemas atuais. “É um momento ruim para o Brasil. As pessoas se alteram com facilidade. Essa onda de violência no País todo. É hora dos amigos se encontrarem e fazerem coisas boas, alegres na música. Fazer arte. É um bom momento para se encontrar”, argumenta.

É um repertório parecido com o das apresentações realizadas em janeiro, no Cineteatro. Todavia, o conjunto promete uma “pegada” menos formal. A presença de familiares só aumenta a expectativa.

No teatro, cinema e música: arte como um patrimônio do encontro Alex Costa

Rogério Franco e Pedro Rogério (violões), Rami Rogério (guitarra), Mayra Rogério (violão e voz), Flávia Rogério (voz), João Franco Rogério (voz) estão presentes. Outro atrativo da quinta-feira, horas antes do show (às 18h30), no próprio Teatro do Dragão, é um bate-papo de Rodger em torno de carreira, música, trajetória no cinema, novo clipe, e os próximos passos na sua trajetória.

As duas datas no Dragão estabelecem um marco de celebração. Rodger repassa a memória e afere que no território da sétima arte já trabalhou em cerca de 30 produções. Perguntado pelo clipe, Rodger divide tratar-se de uma peça delicada e intimista.

O vídeo tem direção de Helton Vilar (Comunik Filmes) e traz, além de imagens da Praia de Iracema, fotos do acervo pessoal do cearense. As cenas destacam diversos momentos de vida e carreira. Junto à canção constam as revelações de um trovador que olha para o passado e guarda boas reminiscências da juventude. Porém, nada de lamentar o correr do tempo ou reverenciar nostalgia.

O Velho Menino acaba de filmar outro trabalho. Chegou de Goiás por esses dias e o novo projeto atende pelo nome de “Oeste outra vez”. Um western passado no centro-oeste do Brasil. “Peço a Deus para nunca parar. Fazer até o fim. São coisas que eu gosto e são boas para o Mundo. Essas coisas de arte são boas sempre. Todas as formas de arte. Aproxima as pessoas”, conclui o mestre.

Serviço

Rodger Rogério - 75 Anos - Lançamento do clipe As Deusas d'Iracema. Hoje e quinta-feira (28), às 20h, no Teatro do Centro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 40,00 (inteira).