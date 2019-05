Com a missão de divulgar talentos da música cearense, Casa de Vovó Dedé inicia o projeto Revelarte

A arte enquanto instrumento de afetividade, pertencimento e mudança social. Partindo de tal premissa, a Casa de Vovó Dedé (CVDD) tornou-se território de saber, vivências e experimentações. Ensinando música, motivou a autoestima, a capacidade intelectual e ampliou as perspectivas de vida das crianças e jovens carentes atendidos pela instituição. Em 2019, uma nova missão reforça essa trajetória humanista. Entra em cena o projeto "Revelarte". É hora de os talentos musicais serem apresentados ao mundo.

No sábado (25), às 10h, a Sala de Concertos da Casa de Vovó Dedé abre as portas para o show de estreia do Revelarte. No palco, o cantor e compositor Bruno Leicam divide com o público todo o talento e o sonho pessoal de cantar a própria música. É o primeiro artista contemplado pela iniciativa. A apresentação gratuita será filmada e posteriormente lançada em DVD. Ótimo começo para uma empreitada dessa natureza.

"Coloquei uma coisa na minha cabeça: o importante é tentar", comenta Bruno Leicam sobre a iniciativa Foto: JL Rosa

A conversa com Bruno Leicam se desenrola em meio aos ensaios do espetáculo. Cada detalhe é revisto e a exaustão é recorrente. Testemunhar essa fase do trabalho nos leva a crer que nada naquele momento seria capaz de apagar o feliz semblante do cantor. "Te levar para o meu jardim" é executada com carinho. A canção é cria dele. Outras 50, garante, estão guardadas e serão apresentadas num instante próximo. Uma carreira artística acaba de nascer.

Leicam confidencia o quanto a Casa foi importante num momento difícil da vida. Emocionalmente estava desmotivado. Ouvia das pessoas que alguém pobre e negro não devia se intrometer com arte. Como outros jovens cearenses da mesma geração, buscar uma forma de sustento é prioridade na frente de qualquer sonho. Em 2017, novo horizonte surgia. Após sugestão de uma amiga, inscreveu-se no concurso de música "Jovens Talentos - Troféu Mansueto Barbosa", organizado desde 2013 pela CVDD. O vídeo enviado agradou e desde então a promessa segue sob os auspícios da Casa.

"O Revelarte é uma oportunidade de me lançar nesse rumo. De pensar em viver da música. Antes disso era turbulento. Pessoas de origem humilde como eu priorizam ter um emprego, não tem como pensar em estudar e todas essas questões sociais bloquearam bastante o meu sonho de ser cantor. Coloquei uma coisa na cabeça, o importante é tentar. Não vou sofrer do arrependimento de não ter tentando", desabafa Leicam.

A julgar pela canção ensaiada, fica o desejo de apreciar mais do material escrito. "Te levar para o meu jardim" tem suingue black e personalidade brasileira para ganhar um lugar ao sol. Um clipe para a faixa foi produzido e será apresentado durante o show. Além da inédita, o repertório contempla influências caras ao artista como Jorge Ben Jor, Clara Nunes (1942-83), Djavan e Jorge Vercilo. A manhã de sábado na Vovó Dedé está imperdível.

"A idealização do Revelarte surge de uma demanda real observada na instituição que é o grande número de artistas que nos procura para tentar algum tipo de divulgação do trabalho. A maioria tem grande talento e dedicação ao trabalho, mas não consegue ter meios de fazer sua arte reverberar além do seu bairro. Desenvolvemos, então, um mecanismo para ajudar desde os mais jovens até músicos com mais idade que batalham no cenário musical cearense", descreve o coordenador artístico da CVDD, Ewelter Rocha.

Como funciona

O projeto Revelarte concede aos selecionados produção e gravação de clipe musical, realização de programa de TV apresentando a vida e a obra do artista e produção de show aberto ao público, reunindo, a cada edição, um grupo com cinco artistas contemplados. Aos candidatos selecionados serão disponibilizados capacitação musical nas áreas de "produção musical", "canto" e "prática instrumental", além de assessoria no campo da gestão e planejamento de carreira.

Entusiasmado, dias antes da estreia do projeto, Bruno Leicam demonstra atenção total aos mínimos detalhes de palco Foto: JL Rosa

Os interessados concorrem em três categorias. A primeira cuida de alunos regularmente matriculados em escolas do estado do Ceará. A segunda acolhe músicos que estão fora da idade escolar e que não tenham a música como meio de subsistência. Completando, a terceira categoria é destinada a músicos já inseridos no cenário musical, mas que não possuam uma carreira artística consolidada. O processo seletivo dos candidatos é online, e um site está disponibilizado para os futuros proponentes.

Os campos a serem preenchidos pelos concorrentes compreendem dados biográficos, história de vida e experiência musical. Durante a inscrição, o candidato deverá fornecer o link de um vídeo apresentando performance artística relativa aos campos da execução instrumental, interpretação vocal ou composição autoral. Também coordenador do curso de música da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Ewelter Rocha divide a expectativa do Revelarte.

"Temos a certeza de que aparecerão grandes artistas. Que poderemos ajudá-los a alçar voos maiores e implementar aquilo que é vocação da Casa. Capacitar esses artistas para que eles possam viver da arte, vem ao encontro da trajetória da instituição de ajudar mais do que o músico, a pessoa por detrás do artista", finaliza o professor Ewelter.

Serviço

Show de lançamento do projeto Revelarte, com Bruno Leicam

Neste sábado (25), às 10h, na Sala de Concertos da Casa de Vovó Dedé (Rua Jerônimo de Albuquerque, 445, Barra do Ceará). Gratuito. Contato: (85) 3249-4514. Inscrições para artistas no site do projeto