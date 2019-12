Clubes de assinatura de livros são boa opção para garantir leituras em 2020; conheça quatro

Manter a frequência de leitura é desafio constante na rotina. Faltam tempo e estímulo para que obras não passem despercebidas e sempre possam fomentar novas incursões nas palavras. A partir de investimentos simples, contudo, é possível driblar esse panorama e fazer com que 2020 seja um ano de mergulho na literatura.

Apostar na filiação a clubes de assinatura de livros é interessante opção para tal intento. Cada vez mais disseminada, a prática é convidativa ao oferecer aos associados (as) a oportunidade de estar sempre atualizando a lista de livros, baseada em um esquema curatorial com diferentes vieses e abordagens, além de agrados capazes de fisgar e atender às expectativas dos leitores mais exigentes.

O Verso selecionou quatro alternativas de clubes cujo trabalho tem sido efetivo ao difundir o prazer e poder do verbo escrito, acenando para novas maneiras de consumir universos literários.

Rafael Caneca é idealizador do Pacote de Textos, clube de assinatura de livros cearense

É o caso, por exemplo, do Pacote de Textos, representante cearense nesta listagem. Iniciado em julho de 2016, apenas em Fortaleza, logo se disseminou para o País, ganhando maior projeção.

Com equipe de curadoria própria, o clube possui site, onde é possível realizar inscrição. Lá, escolhe-se a melhor forma de pagamento e plano (trimestral, semestral ou anual).

"Tem também o Plano 5 Minutos, para aqueles que dizem não ter tempo para ler. Os associados, nesse caso, recebem o Pacote, não a cada mês, mas de dois em dois meses", sublinha Rafael Caneca, o idealizador da empreitada.

"No primeiro mês de assinatura, o associado recebe um brinde; por sua vez, mensalmente o livro vai com um marcador de páginas e carta personalizada. Em edições especiais, como nesse mês natalino, enviamos presentes a todos", destaca , comemorando o fato da presença do clube na Bienal do Livro do Ceará e na Festa Literária Internacional de Paraty neste ano, além da duplicação do número de associados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019.

Negritudes

Surgido a partir de uma livraria homônima, localizada na zona norte de São Paulo - a primeira no Brasil especializada em literatura feita apenas por mulheres negras - o clube Africanidades se destaca por herdar o espírito do empreendimento que o gestou.

Idealizado pela bibliotecária Ketty Valencio, o projeto começou em novembro com proposta de distribuição trimestral. A temática escolhida foi Resistência Negra e a curadoria ficou por conta da cearense Jarid Arraes, uma das mais importantes escritoras contemporâneas.

Ketty Valencio é bibliotecária idealizadora do Africanidades Foto: Camila Rocha

Segundo Ketty, o projeto está em ascensão. "Estamos em torno de 40 assinantes e a ideia é evidenciar a literatura negra por meio de obras de autoras negras, a partir da promoção de obras atuais, mas também do passado". Não à toa, além do clube, são também realizadas atividades culturais que fomentam a cultura afro, realizada no espaço físico da Livraria Africanidades e, também, em eventos itinerantes de São Paulo e adjacências.

"Tentamos criar um relacionamento com as clientes no formato de empatia e sabemos que os produtos que ofertamos são muitos preciosos. Os assinantes recebem sete itens surpresas: dois são livros, um marca página, botton, carta da escritora e produtos de marcas com protagonismo de mulheres negras empreendedoras".

Alcance

Outro clube que merece atenção é o da editora Rádio Londres. Com sede no Rio de Janeiro, a casa detém respeitado catálogo, com obras de nomes internacionais que ainda não haviam sido publicados no Brasil. O projeto de assinatura de livros surgiu em junho deste ano, a partir da procura fiel de leitores da editora por algo que os fizessem adquirir todas as obras do acervo.

"O clube também nasceu com a ideia de disponibilizar livros de alta qualidade literária por um preço muito acessível e de forma regular", explica Gianluca Giurlando, editor da Rádio Londres.

Livro escrito por Gaël Faye, autor participante da Festa Literária Internacional de Paraty deste ano, foi um dos entregues pela Rádio Londres

Os títulos disponibilizados, por sinal, são selecionados por ele. Alguns que já chegaram às casas dos associados foram "Meu Pequeno País", de Gael Faye; a Trilogia da Planície, de Kent Haruf; e "Em Busca do Barão Corvo", de A. J. A. Symons.

"Tivemos um retorno muito positivo. Com apenas oito meses, já temos mais de 3.500 assinantes. E, em 2020, o clube vai passar por mudanças. A ideia principal é focar ainda mais nos livros em si. O Clube da Rádio é para quem ama literatura e quer descobrir novos autores, mergulhar no universo dos livros. Não é para quem quer receber brindes, então acho que no próximo ano essa será uma das principais mudanças", ressalta o editor.

Comunidade literária

Mais antigo e famoso dentre os quatro, o clube TAG nasceu no Rio Grande do Sul a partir da ideia de três amigos. Hoje, detém mais de 50 mil assinantes baseado no conceito de comunidade literária.

"O associado assina e passa a receber mensalmente um kit contendo um livro surpresa na porta de casa. Ele também tem acesso a aplicativos para conversar com outros assinantes, avaliar os kits e livros e marcar encontros presenciais. Além disso, nossa loja virtual oferece descontos em todos os produtos para os associados, que também podem adquirir os kits anteriores com exclusividade", detalha Arthur Dambros, diretor de marketing da TAG.

De acordo com ele, há duas opções de filiação no clube: por meio da TAG Curadoria, em que a escolha dos títulos fica por conta de grandes escritores e outros nomes de referência do cenário literário e cultural (neste ano, 2019, indicaram livros Fernanda Montenegro, Djamila Ribeiro e Rupi Kaur, por exemplo).

Arthur Dambros, diretor de Marketing TAG Experiências Literárias, dimensiona alcance do clube

Por sua vez, a TAG Inéditos garimpam os best-sellers que estão fazendo grande sucesso ao redor do mundo e ainda não chegaram no Brasil, para então trazê-los em primeira mão aos assinantes.

"Felizmente, a prática dos clubes de assinatura de livros vem crescendo, conforme observamos nos números da própria TAG. Entre os principais motivos de fazer parte está a possibilidade de sair da zona de conforto literária, a ansiedade com a descoberta do próximo livro, os encontros e a interação com os demais associados. Tudo isso cria uma experiência divertida e enriquecedora".

Em 2020, qual será, então, o seu clube?