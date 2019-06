Clássico do cinema, "Perfume de Mulher" chega a Fortaleza na primeira adaptação mundial para teatro

O trançar das pernas de Al Pacino e Gabrielle Anwar na sinfonia do tango "Por Una Cabeza", de Gardel e Le Pera, ainda é uma memória viva para gerações que assistiram "Perfume de Mulher" na aclamada adaptação norte-americana para o cinema, em 1992, que rendeu o Oscar de Melhor Ator ao protagonista.

A cena antológica marca também a montagem brasileira para o teatro, a primeira mundial, que chega a Fortaleza para duas apresentações, no Theatro Via Sul, nesta sexta-feira (14) e sábado (15).

No entanto, a versão nacional vai além do clássico da sétima arte e apresenta uma camada dramática mais profunda com o resgate da personagem feminina Sara, abandonada na obra do diretor Martin Brest. "A gente achou essencial que a personagem feminina estivesse na adaptação. No livro e no filme italiano ela é muito presente", explica o ator e idealizador do projeto, Silvio Guindane, ao citar a história original, criada por Giovanni Arpino, em 1969, e o longa-metragem, produzido cinco anos depois.

"Resgatar essa personagem é o que dá à história um volume mais denso do que o próprio filme americano. Na trama italiana era algo que se abria para sentimentos. A gente foi resgatar esse sentimento", completa o diretor do espetáculo, Walter Lima Jr.

Montagem tem no elenco Saulo Rodrigues, Natália Lage, Silvio Guindane e Eduardo Melo FOTO: DIVULGAÇÃO

A personagem é vivida pela atriz Natália Lage, que estreia na produção em Fortaleza, seis meses após o lançamento do espetáculo. "É sempre um pouco tenso. Mas fiquei muito feliz porque eu assisti à peça e ela me tocou muito. Primeiro como espectadora, então me deu vontade de contar essa história também. A substituição é sempre um pouco agoniante porque a gente tem menos tempo de preparação e eu tenho que cantar uma música, dançar um tango; tem uma série de surpresinhas da personagem que eu tive que correr atrás com tempo curto, mas contei com a maior parceria", conta a atriz.

Natália entrou na turnê nacional para interpretar o papel defendido por Gabriela Duarte nas temporadas montadas no Rio de Janeiro e São Paulo. Ela reflete que apresenta uma personagem distante da feita pela colega, mas que não houve preocupação em buscar esse distanciamento, o processo se deu de forma natural. "Cada um tem uma apropriação daquela história e bate em um lugar pessoal teu. Eu sempre acho que os personagens estão nesse encontro entre o arquétipo que existe no texto e as suas experiências pessoais. Então vai ser sempre um resultado diferente. Não me preocupei em fazer parecido ou diferente, me preocupei no meu entendimento da coisa", afirma.

Enredo

O espetáculo conta a história de Fausto (Silvio Guindane), que entregou-se à solidão após ter ficado cego num acidente. Recluso, ele vive em um quarto na casa da tia. Antes de viajar para um fim de semana em outra cidade, ela decide colocar um anúncio no jornal para escolher alguém para fazer companhia ao sobrinho. O jovem Ciccio (Eduardo Melo) é o único a candidatar-se para a vaga.

Depois de um estranhamento inicial, ele descobre os planos de Fausto para os próximos dias: viajar para Gênova, Roma e Nápoles antes de dar fim à vida. O roteiro inclui hotel luxuoso, passeio de Ferrari e saborear as melhores comidas, bebidas; além da companhia de mulheres. Fausto só não contava em reencontrar um grande amor do passado, Sara (Natália Lage), e nem com a sabedoria de Ciccio, passagens inesperadas que promovem uma grande mudança nos planos do protagonista.

Assista à cena antológica do filme "Perfume de Mulher" (1992)

Para viver Fausto, Guindane ensaiou com os olhos vendados durante meses. No entanto, o maior objetivo dele era em alcançar a cegueira interna do papel. "Muito mais do que a figura do cego, eu me preocupei em entender a escuridão dele. Compreender as questões, aflições, humor e angústias do personagem. Tudo que está relacionado a esse momento que ele está vivendo, ao que viveu. A esse cara que é bem humorado, é um bon vivant, e que está descartando tudo isso para escolher a morte", reflete Guindane, que trabalhou por quase uma década para tirar a montagem do papel.

"O projeto fala de amor, de vida, de amizade. Estamos em um momento onde as pessoas estão cada vez mais sozinhas, individualistas, sós. A peça também fala que as coisas acontecem quando têm que acontecer. Talvez há oito anos, quando decidi comprar os direitos autorais, ela não teria a mesma força que tem nos dias de hoje. Não bateria no espectador e não faria tanto sucesso quanto a gente tá fazendo hoje", comemora.

Natália reforça a atualidade do drama. "Ainda mais nessa sociedade tão individualista em que cada um faz o seu, do self made man, de uma figura que está fechada nas convicções e tem um monte de gente do lado querendo ajudar, mas às vezes ele fica ofendido de ser ajudado, porque ele está vitimizado nessa posição de não enxergar. Só que ele está cego é internamente e não vê que no coletivo é que a gente cresce", pondera.

Serviço

Perfume de Mulher

Data: sexta-feira (14) e sábado (15)

Horário: 21h

Local: Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz).

Duração: 100 minutos

Ingressos: R$ 60/R$ 30 (mezanino) e R$70/R$35 (plateia)

Informações: (85) 3099-1290