Circuito de Artes e Ofícios está com inscrições abertas em Fortaleza

A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS), equipamento gerido pelo Instituto Dragão do Mar ligado à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, realiza de 9 a 12 de julho o Circuito das Artes e Ofícios. A programação contará com uma série de workshops gratuitos, o desenvolvimento de experiências artísticas em diversas técnicas e linguagens.

Os workshops nas áreas de Artes Visuais (Desenho e Caricatura), Artesanato (Bordado) e Conservação e Restauro (telas de pintura) serão oferecidos a pessoas a partir de 16 anos que pretendem se desenvolver em alguma das técnicas ofertadas. Não é necessário ter experiência artística anterior.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 2 a 5 de julho, presencialmente na sede da Escola, no horário de 8h30 às 11h30 e de 14h às 16:30h.

O Circuito das Artes e Ofícios proporcionará, por meio de uma série de workshops gratuitos, o desenvolvimento de experiências artísticas em diversas técnicas e linguagens

São 10 vagas por workshop, a serem preenchidas por ordem de chegada. Lanche e material didático para o desenvolvimento das atividades serão disponibilizados para os(as) participantes.

No site da Escola (www.eao.org.br) é possível acessar todas as informações sobre os workshops, inscrições e documentação exigida.

Circuito das Artes e Ofícios

Inscrições: de 2 a 5 de julho

Data do evento: 9 a 12 de julho

No site da Escola