Cine Ceará 2019 tem estreia de "Maria do Caritó" e mais, neste sábado; confira programação

Entre longas, curtas e exibições especiais, a 29ª edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema acontece até dia 6 de setembro, sendo exibidos mais de 40 filmes nas salas de cinema da cidade.

No sábado (31), a programação começa com o lançamento do livro de Celso Sabadin, "A História do Cinema Para Quem Tem Pressa", no Hotel Oásis Atlântico. Escrito em linguagem clara e acessível, o livro traça um panorama da linguagem audiovisual.

O Cinema do Dragão é palco para a Mostra Olhar do Ceará, que comemora dois anos na programação do Festival e projeta, neste dia, os curta-metragens "Espavento", de Ana Francelino, e "Tremor iê", de Elena Meirelles e Lívia de Paiva. Após a apresentação, as realizadoras dos filmes se fazem presente em debate sobre as obras para trocas com o público.

Destaque na programação, a estreia nacional do longa "Maria do Caritó", de João Paulo Jabur, acontece, hoje, no palco do Cineteatro. Estarão presentes o diretor, o autor Newton Moreno, responsável pela peça homônima de sucesso; a produtora executiva Elisa Tolomelli e a atriz Lília Cabral. A protagonista do filme será a segunda homenageada do Cine Ceará.

Na mesma noite, o primeiro dos sete longas que concorrem ao troféu Mucuripe será exibido, "Canção Sem Nome" (Peru), de Melina León, que estreou no Festival de Cannes. A atriz Pamela Mendoza Arpi e a diretora estarão presentes.

A programação do dia termina com show da Superbanda, de Fortaleza, às 23h. O grupo, que nasceu de um meio mais alternativo, conta com influências musicais que vão do rock ao axé music.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria, gratuitamente, uma hora antes do início de cada sessão.

PROGRAMAÇÃO

3ª Reunião do Fórum Nordeste das Emissoras Públicas

Às 9h30, na TVC (Rua Osvaldo Cruz, 1985 - Aldeota)

Debate e discussões sobre emissoras

DEBATE COM OS REALIZADORES

10h, no Hotel Oásis Atlântico (Av. Beira Mar, 2500 - Meireles)

Encontro para discutir filmes exibidos na primeira noite do Festival.

LANÇAMENTO DE LIVRO

"A História do Cinema Para Quem Tem Pressa"

12h, no Hotel Oásis Atlântico o (Av. Beira Mar, 2500 - Meireles)

O escritor Celso Sabadin lança livro pela Editora Valentina.

Sessão 1: MOSTRA OLHAR DO CEARÁ

Às 14h30, no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81). Duração 1h44min. Classificação indicativa 14 anos.

Exibição dos filmes "Espavento" (Ficção. 24'. Ceará. 2019), com direção de Ana Francelino; e "Tremor iê" (Ficção. 89'. Ceará. 2019), dirigido por Elena Meirelles e Lívia de Paiva.

DEBATE COM OS REALIZADORES

De 16h30 às 17h30, no Palco Rogaciano Leite (Rua Dragão do Mar, 81)

Discussão dos filmes apresentados na Sessão 1 da Mostra Olhar do Ceará.

MOSTRA CINEMA NA PRAÇA

Às18h30, em frente ao Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Exibição ao ar livre de longas metragens nacionais.

Homenagem a LÍlia Cabral

Às 19h, no Cineteatro São Luiz

A atriz paulistana é uma das três personalidades destacadas na 29ª edição do Festival. Junto à homenagem, Lília Cabral lança no Ceará, junto com a equipe técnica, longa de comédia.

EXIBIÇÃO ESPECIAL de Maria do Caritó

Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500)

Com direção de João Paulo Jabur. Ficção. 94'. Brasil.2019. Classificação Indicativa: 12 anos. Sinopse: Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó (Lília Cabral) vive em uma pequena cidade do Nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro. Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma cartomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora.

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Na sequência da Exibição Especial, no Cineteatro São Luiz.

Exibição de "Canção sem nome", com direção de Melina León. Ficção. 97'. Peru/Espanha/Estados Unidos. 2019. Classificação Indicativa: 14 anos. Sinopse: No auge da crise política dos anos 80, a jovem Georgina tem a sua filha recém-nascida sequestrada em uma clínica de saúde falsa. Sua busca a leva a procurar todos os jornais do Peru para relatar a história e procurar autoridades que consigam ajudá-la. Quando Pedro, um dedicado jornalista, conhece a sua história se prontifica a encontrar sua filha a qualquer custo.

MÚSICA NA PRAÇA

Às 23h, na Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro)

Show da Superbanda encerra o segundo dia de programação. O grupo cearense mistura pop, rock, brega e músicas que marcaram as décadas de 1990 e 2000.