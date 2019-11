Chegada do Papai Noel movimenta shoppings em Fortaleza

A chegada do Papai Noel marca o início de umas das épocas mais emocionantes e esperadas do ano: as festas de final de ano. Neste domingo (3), o bom velhinho fez a alegria das famílias ao chegar no Shopping Iguatemi e no Shopping RioMar Fortaleza.

No Iguatemi, a tradicional chegada foi planejada de maneira diferente neste ano, começando com o espetáculo "Fábrica de Sonhos", do grupo artístico Lígia Aydar. A encenação contou a história de Bela, a rena responsável pelas entrega dos presentes de Natal. Para surpresa do público, Bela traz a triste notícia do sumiço do Papai Noel.

Depois de uma grande aventura em resgate à magia do Natal, pais e filhos puderam vibrar com o momento mais esperado da noite. No estacionamento Laranja do shopping, exatamente às 19h25, o Papai Noel desceu de helicóptero e recebeu o afeto de todas as famílias.

Fogos de artifício e espetáculo garantiram emoção das famílias presentes no Shopping Iguatemi Divulgação

"A chegada do Papai Noel foi o ponto alto. Tudo muito lindo e só pelo fato dos meus filhos terem amado, já fico emocionada", afirmou Monique Teófilo, mãe da mini-blogueira Juju Teófilo.

Já o Shopping RioMar Fortaleza apostou na decoração com tema de Paris, com direito a réplica da Torre Eiffel. A programação cultural temática teve início com a apresentação do espetáculo "O Natal da Cidade Luz", que trouxe um enredo inédito cheio de magia, reflexão e espírito natalino.

A performance ocorreu na Praça de Eventos 2, no Piso L1, onde o convidado especial também foi recebido calorosamente pelas famílias presentes.

Confira mais datas de chegada do Papai Noel:

Shopping Aldeota

Sábado, 09/11, às 15h

Endereço: Av. Dom Luís, 500, Aldeota

Shopping Parangaba

Sábado, 09/11, às 17h

Endereço: Rua Germano Franck, 300, Parangaba

Shopping Del Paseo

Sábado, 09/11, às 18h

Endereço: Av. Santos Dumont, 3131, Aldeota

North Shopping Fortaleza

Domingo, 10/11, às 16h

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo

RioMar Kennedy

Sexta-feira, 15/11, às 17h

Endereço: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy

Grand Shopping

Sexta-feira, 15/11, às 17h

Endereço: Av. Frei Cirilo, 3840, Messejana

Via Sul Shopping

Sábado, 16/11, às 16h30

Endereço: Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga