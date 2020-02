Chef desenvolve pratos inspirados nas músicas de Carnaval

Ópera, MPB, canto lírico e som instrumental são alguns dos gêneros musicais que comandam o tom dos pratos apresentados pela chef de cozinha Liliane Pereira, idealizadora do projeto Banquete Literário. Lançada há quase uma década, a proposta é realizada mensalmente, com temas variados, reunindo um universo de linguagens literárias que inspiram criações gastronômicas.

A ideia é trabalhar com temáticas atuais, homenageando artistas nacionais e internacionais que são representados por cantores locais. A edição de fevereiro contemplou a magia do frevo, das marchinhas e hits dos bailes de máscara, ritmos que animaram o jantar preparado pela chef do restaurante O Banquete, Liliane Pereira.

O prato principal ganhou o nome de Gavião em homenagem ao ritmo picante e sedutor do Carnaval. A exótica criação, servida em copinhos próprios para cachaça foi elaborada com molho picante, doce e cítrico complementados com camarão

Degustação

A cada música, executada ao vivo, um prato também é servido acompanhado de uma apresentação sobre a sua história. E, para aguçar ainda mais os sentidos, os participantes receberam acessórios carnavalescos para completar o sabor da noite.

Ao todo, foram elaborados seis pratos exclusivos. A proposta da chef é relembrar os nostálgicos carnavais e proporcionar uma noite inesquecível aos foliões. "A gastronomia tem muitas possibilidades, ela aguça os melhores sentimentos, a exemplo da nostalgia, a felicidade e o riso", afirma Liliane Pereira.

A entrada cheesecake de gorgonzola abriu alas para o menu principal

Na edição temática, a chef apostou nas notas cítricas, doces e picantes que predominaram nos pratos frios, quentes e mais escuros evidenciando as noites de folia.

O prato de entrada do banquete musical foi o Abre Alas. "O cheesecake de gorgonzola, com pera caramelizada e crocante de parmesão, chocou os degustadores de maneira vibrante", comentou a chef. A segunda entrada foi o Ta-hí, um tartare de atum, com frutas tropicais, cubos de manga e melancia ao aroma de hortelã e crispy de couve crocante. A iguaria foi inspirada na coroa de frutas usada por Carmem Miranda.

Prato principal

Liliane Pereira surpreende os foliões com o cardápio temático próprio para o período momino

Batizado de Gavião, o prato referencia o ritmo picante e sedutor do Carnaval. A opção servida em copinhos de cachaça, contemplou três sabores de molho. A versão picante levou creme de tomate; a doce, o abacate; e a cítrica o grão-de-bico, todos complementados com camarão. Para finalizar, a sobremesa Noel Rosa: uma máscara de chocolate com ganache branco, calda de frutas vermelhas e confete comestível.