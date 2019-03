Cearense Rayane Fortes lança single e projeta disco em 2019; Veja clipe

Rayane Fortes reserva boas lembranças da infância. Viu na irmã um espelho para a música e com apenas 10 anos dedicou-se a dominar o violão. O som, os acordes, formavam o cotidiano e quatro anos depois da primeira experiência enveredou pela bateria. Algum tempo a frente no futuro e estamos em 2019, precisamente março. A hoje cantora profissional apresenta ao mundo a canção “Te fazer”. Trata do primeiro capítulo do álbum completo que se aproxima.

Com pouco mais de três minutos, o som disponibilizado em plataformas de streaming chega lentamente aos ouvidos, como o prenúncio de uma chuva. A guitarra macia dá boas-vindas à voz da compositora. Bandolim, percussão e piano ampliam a experiência emoldurada pelos beats eletrônicos. “Te Fazer” segue com história própria e já tem videoclipe dirigido pelo videomaker Pedro Tofo.

A canção composta por Rayane reflete as companhias de Felipe Couto, Pedro Madeira, Bruno Vasconcelos e Tarcísio Costa. O primeiro, assina a produção e o serviço de baixo e guitarra. Integrante do Astronauta Marinho, Couto produziu trabalhos para Clau Aniz (“Filha de Mil mulheres’’) e George Belasco & O Cão Andaluz.

Expectativas

Maestro e bandolinista, Pedro Madeira também pode ser lembrado pela atuação com a Orquestra popular do Nordeste. O músico acompanha a cantora desde 2017, tanto nos palcos da noite como no ambiente do estúdio. A estratégia é lançar o disco aos poucos, dar o tempo necessário para cada faixa ser desenvolvida. “O single é o pontapé inicial de um disco que eu e Felipe estamos produzindo juntos”, aponta a cantora.

A expectativa da artista para os próximos meses é total. “Eu sempre fui apaixonada pelo samba, sempre gostei da música brasileira do choro, por que acho muito rico os instrumentos, os acordes e arranjo. Também sou muito apaixonada por guitarra, por aquela batida mais sexy que é o R&B, o Trip Hop. Então estamos experimentando coisas novas e é provável que esse disco tenha as características brasileiras que estão no sangue com algo mais ligado a guitarra, batida”, explica Rayane sobre os próximos projetos.

''Te Fazer'' é o primeiro single autoral de Rayane Fortes Camila Marieta

“Te Fazer” passeia poeticamente sobre o tema da reconciliação. Para Rayane, representa ligar universos sonoros distintos, de Noel Rosa (1910-1937) a Frank “The Voice” Sinatra (1915-1998). O lançamento é endossado pelo selo Mercúrio Música e tem distribuição da Tratore. A faixa levou quatro meses para ser finalizada, tamanha a oferta de possibilidades e arranjos.

O otimismo de Rayane remete ao aquecido acesso a ferramentas de captação e produção do som. Outro assunto debatido e feliz é a maior proximidade de mulheres produtoras criando e estabelecendo raízes.