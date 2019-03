Catálogo Coleção Fundação Edson Queiroz é lançado nesta quarta (20), em Fortaleza

O acervo da Fundação Edson Queiroz, um dos mais completos e abrangentes relativos à história da arte brasileira, constitui um verdadeiro panorama dos últimos cinco séculos do País. Em novembro do ano passado, a coleção ganhou uma publicação arrojada reunindo, em dois volumes, informações das obras que compõem o conjunto artístico. O catálogo será lançado em Fortaleza nesta quarta-feira (20), durante a primeira edição da Semana de Arte Unifor.

A palestra "Uma coleção excepcional", do historiador Pedro Corrêa do Lago (RJ), abre o evento, que acontecerá no auditório da Biblioteca da Universidade de Fortaleza. Com total de 864 páginas, o "Catálogo Coleção Fundação Edson Queiroz" oferece uma dimensão precisa do acervo que reúne obras de arte do século XVII ao século XXI, abrangendo as mais distintas escolas - do barroco ao contemporâneo, passando pelo modernismo e o abstracionismo.

Obra do Século XVIII, "Vista da cidade do Rio de Janeiro tomada da ilha de Villegaignon" (1835-1840), de August Müller

"Este acervo é um presente da Fundação Edson Queiroz à população brasileira, que tem acesso gratuito a obras de grandes artistas nacionais e estrangeiros nas exposições no Espaço Cultural Unifor", destacou a presidente da instituição, Lenise Queiroz Rocha, na ocasião do lançamento nacional da obra, no Itaú Cultural, em São Paulo, no mês de novembro de 2018.

A coleção é parte do legado do chanceler Airton Queiroz (1946 - 2017). Na apresentação do catálogo, ele reflete sobre a origem do acervo. "Ao pensar uma coleção de arte para a Fundação Edson Queiroz, tive como meta chegar aos 45 anos da Universidade de Fortaleza com uma coleção consolidada por importantes obras de arte brasileira, dos séculos XVII ao XXI, constituindo um patrimônio que, certamente, algum dia, irá transformar-se no embrião de um museu dentro da própria Universidade", escreveu em texto assinado em fevereiro de 2016.

"Folha de figo" (2013), tela da artista Beatriz Milhazes

Volumes

O primeiro volume da publicação é composto por sete textos assinados por críticos de arte que se debruçam sobre contextos da produção artística brasileira. As obras que formam o acervo da Fundação aparecem complementando o conteúdo analisado pelos autores.

No segundo volume, consta a catalogação de 870 obras da coleção, sob a divisão de 12 núcleos. Cada obra aparece detalhada conforme a ficha técnica, informações de bibliografia e o seu circuito de exposições.

No segmento "modernos", a obra "Figuras sobrepostas" (1926), do artista paraense Ismael Nery

A edição do catálogo durou cerca de seis anos, iniciada a partir do sistema de catalogação do acervo, que já visava a criação de uma publicação geral da Coleção Fundação Edson Queiroz. Durante esse período, críticos de arte e historiadores se dedicaram ao conjunto artístico que, novamente, é compartilhado com o público. Agora, em obra que reflete sobre um dos mais valorosos conjuntos artísticos acumulados ao longo de 50 anos.

Serviço

Catálogo Coleção Fundação Edson Queiroz

Lançamento após palestra do historiador Pedro Corrêa do Lago nesta quarta (20), às 19h, na Biblioteca Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz). R$ 450. Contato: (85) 3477-3106

O primeiro volume reúne textos críticos que refletem a história da arte brasileira