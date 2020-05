Casal cearense promove casamento online após ter data da cerimônia adiada por conta da pandemia

A quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus frustrou muitos planos. Viagens, festas comemorativas e shows tiveram de ser adiados ou cancelados. Com a data do casamento marcada há um ano, Monique Maciel, 25, e Felipe Laurentino, 25, viram o sonho ser prorrogado em seis meses, mas contaram com a criatividade de duas fadas-madrinhas. No dia 6 de maio, às 20h, o casal cearense terá a união celebrada de forma singular: em ambiente virtual, para quem puder partilhar este momento.

"No início, foi muita frustração, a gente sonha com isso há muito tempo, desde o início do namoro. A expectativa era muito grande, todo dia era um planejamento novo. Foi uma sensação de luto com todos os planos adiados", revela Monique. Além da festa, a mudança do casal para São Paulo, onde Felipe trabalha, também foi remarcada.

Tudo começou quando Renno, atração musical da festa, teve a ideia de ressignificar esse momento de frustração ao ver muitos eventos sendo adiados, já que para ele "sonho não se cancela". Lançou a proposta para a cerimonialista Carol Crisóstomo, que já vinha pesquisando como também poderia inovar durante o período. "Eu estava com um sentimento do que eu poderia fazer para trazer um novo significado a essa data que foi adiada", conta Carol. Só faltava convencer os noivos.

"Quando eu achava que já estava dando tudo errado, a Carol me liga e diz que tinha escolhido a gente para participar desse projeto e fiquei muito emocionada, chorei bastante, lembra Monique. Com o sim, começaram os preparativos.

Planejamento

A decoração pensada por Carol e ainda surpresa para o casal tem uma proposta minimalista, em que serão reutilizados móveis da casa. Bolo, doces e arranjos serão arrumados na sala do apartamento da irmã de Monique. "Mesmo que seja algo mais simples, a ideia foi não deixar o sonho deles de lado, queríamos resgatar o verdadeiro sentido da celebração do amor", explica Carol. A celebrante Sarah Coelho será a responsável por comandar a cerimônia.

A noiva havia ficado bastante desanimada com o adiamento da cerimônia, mas após a sugestão de realizá-la on line se sentiu especial Foto: Bruno Rodrigues

Essa simplicidade também está presente nos preparativos da noiva, que será a responsável pela própria produção. "Já assisti a vários tutoriais de maquiagem, fico testando. Já a roupa, vou usar o mesmo vestido das minhas fotos do ensaio de pré-wedding", conta a advogada.

O casal não esconde as expectativas: "estamos bastante ansiosos pra aproveitar o momento com nossos amigos e família, de certa forma já está se tornando algo mais familiar", declara Felipe.

Já o repertório montado por Renno será composto por sucessos da atualidade, além de composições do músico como "Quem Pegou, Pegou".

"A ideia não foi fazer algo improvisado, então vai ter também músicas que marcaram a trajetória do casal, sempre faço uma pesquisa minuciosa para montar esse setlist", detalha o músico.

Para evitar aglomerações, o casamento será transmitido pelo canal no YouTube de Renno e de três pontos diferentes: os noivos estarão no apartamento; Sarah e Renno em um estúdio, mas em salas diferentes. Familiares e amigos participarão por meio de vídeochamada para que possam interagir e curtir o momento. Mas o evento será aberto ao público.

A cerimônia online ainda permitirá que os avós maternos da noiva consigam participar do momento, já que moram em Barbalha, no interior do Ceará, e não poderiam vir nem na data original nem na remarcada da festa física, que agora acontece no dia 1º de novembro.

História

Felipe e Monique se conheceram ainda na faculdade, em 2016, ela cursando Direito, e ele, Engenharia de Alimentos, ambos na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Partiu de Renno, o músico da cerimônia, a ideia de não adiar o evento e realizá-lo de forma online. O setlist ele promete que será baseado na história do casal

"Fazíamos parte do Movimento Empresa Júnior (MEJ) e nos conhecemos em eventos. Rolou aquela paquera, eu me interessei por ele primeiro e acabou que aconteceu. 21 dias depois que ficamos, nós começamos a namorar em um outro evento", lembra com carinho Monique.

O pedido de casamento aconteceu três anos depois, no mesmo 1º de maio, durante uma viagem para comemorar a data em Santa Catarina.

"O Felipe não é uma pessoa de muito planejamento, foi planejado por Deus e não por ele", brinca Monique. Um dia antes da viagem, o engenheiro foi ao shopping para comprar o anel de noivado.

"O meu pensamento era pedir durante a viagem. Um dia, fomos ao Vale Europeu e indicaram a gente a subir no Morro Azul, um lugar muito bonito. Estávamos só nós dois no momento e foi aí eu senti: é aqui, é agora. Comecei a me preparar", conta o noivo.

Monique, que não suspeitava de nada, já o chamava para ir embora por conta dos mosquitos. "Ele me enrolou, disse que ia comprar água e eu sem entender nada, até que ele me pediu".

Desde então, aguardam a data ansiosamente e viram na cerimônia online a chance de celebrar os quatro de união. Uma coisa é certa: amor e emoção para esse dia não vão faltar.