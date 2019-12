'Carroça de Mamulengos' mostra a tradição familiar por meio do teatro

Entre risadas genuínas e performances diversas, a família Gomide construiu sua história na arte. Hoje, são mais de quatro décadas da criação da Companhia Carroça de Mamulengos, trupe que formou brincantes, atores, músicos, bonequeiros, contadores de histórias e palhaços. Carlos Gomide, o patriarca, criou o grupo que foi crescendo na mesma proporção da família. Desde 1977, cada novo membro dos Gomide foi se inserindo nas montagens e estreando nos palcos de forma espontânea.

De volta a Fortaleza, eles trazem ao Cineteatro São Luiz o espetáculo "A Ópera de Uma Família Brincante", nesta sexta-feira, às 19h. Amanhã (7), às 18h30, apresentam-se na programação gratuita do Ceará Natal de Luz, na Praça Portugal, com a montagem 'Folia do Divino Santos Reis'. Ao todo, 17 pessoas, entre pais, filhos e netos, constituem com orgulho as engrenagens do Carroça. Maria Gomide, primogênita do casamento entre Carlos e Schirley, é uma das mais antigas nessa empreitada, que tem sido sinônimo de alegria, perseverança e de aposta na cultura popular brasileira.

"Todos os nossos espetáculos foram criados no convívio diário da nossa própria família", revela Maria, que também assina a direção de produção do grupo. No espetáculo que será apresentado hoje no Cineteatro São Luiz, ela revela estar a essência da companhia. "É uma continuação de um novo começo. Gosto de dizer que ele é uma reunião de grandes cenas do Carroça de Mamulengos costuradas em um roteiro. Existem detalhes nesse espetáculo que surgiram quando eu nasci, há 34 anos. Quem nos acompanha viu essa evolução, viu os meus irmãos brincando, por exemplo", explica.

Na imagem, apresentação do grupo em Fortaleza no ano de 1989 Foto: divulgação

Segundo Maria, esse processo sempre foi muito natural, sem imposições. O amor foi passado como uma herança geracional. Os mais novos foram incorporando os costumes dos mais velhos em um espaço importante do coração.

"O espetáculo que vamos trazer a Fortaleza é a prova disso. É algo vivo, temos essas três gerações juntas e vivas, compartilhando os saberes e uma forma já tradicional de fazer arte tão íntima da Carroça", finaliza.

Trajetória

Para chegar a uma quantidade já incontável de palcos montados pelo País, Carlos Gomide precisou ser insistente. Idealizador da trupe, ele moldou cada pedaço do sonho e, atualmente, enxerga nos filhos todos os momentos de esforço.

Foi o trabalho com teatro pelo Distrito Federal o fator impulsionador para abrir as portas, mas um momento lúdico de conexão com o Nordeste mudou o rumo da história do brasiliense. Gomide cita como o "clique" inicial do que tem hoje o dia em que conheceu a tradição dos mamulengos. "Eu já estava em uma companhia chamada Carroça e lá em meados de 76 assisti à apresentação de um grupo de Olinda chamado Mamulengo Sorriso. Naquela época, eles faziam uma montagem com esses bonecos pernambucanos. De cara, já fiquei muito encantado com a apresentação", relembra.

Pai, mãe, filhos, netas, noras e genros são os integrantes da trupe

Depois disso, Carlos se mudou para a Paraíba, onde conheceu o mestre Antônio do Babau, grande influência da arte na Região. Já ambientado no Nordeste, se viu envolvido na convivência diária com os artistas daqui e reforçou de vez a relação com o boneco popular.

Atualmente, enxergando a força do que construiu, Carlos Babau, como também passou a ser conhecido, não cansa de enxergar a beleza ao ver pessoas tão próximas engajadas de verdade naquilo que ama.

Para além do trabalho, ele diz enxergar nessa proximidade o poder de influir positivamente na vida dos mais próximos dentro de casa. "Meus filhos são muito verdadeiros, honestos no que fazem e isso, pra mim, é a verdadeira arte, me faz muito feliz. É uma dádiva poder vê-los sendo tão bem recebidos em todos os lugares por onde passamos".

Natal

A Carroça de Mamulengos também é uma das atrações do Ceará Natal de Luz, no qual se apresentam com o espetáculo 'Folia do Divino Santos Reis'. Nele, tratam da tradição dos reisados do Cariri cearense, com o foco em uma riqueza nas linguagens melódicas, rítmicas e dramáticas.

A região, inclusive, é local de atuação da companhia, que afirma buscar inspirações para os trabalhos artísticos dentro dos aspectos da Cultura Popular Brasileira.

Além da trupe, a programação do Ceará Natal de Luz é diversa e passa por locais de Fortaleza como a Praça Luíza Távora, Praça do Ferreira e Praça Portugal. Neste fim de semana, A 23ª edição do especial desta época de ano traz atrações infantis, musicais e da cultura popular com entrada gratuita para diferentes faixas etárias.