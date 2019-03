Carnaval: saiba como se manter hidratado

Durante o Carnaval é comum encotrar foliões que passam horas seguidas atrás do trio elétrico ou curtindo os bailes de clubes, sem pausas para se alimentarem. Além do desgaste físico, a maioria costuma exagerar também no consumo de bebidas alcoolicas.

Para quem deseja aproveitar os dias mominos com muita disposição, livre de situações desegradáveis que possam comprometer a saúde e os momentos de descontração, o nutricionista Filipe Brito indica. "O ideal é apostar em uma alimentação equilibrada e adequada para o período", alerta. Quer saber como se hidratar e repor as energias de maneira simples? Confira o vídeo com as dicas do nutricionista e garanta sua presença saudável durante todo o Carnaval.