Depois de um mês repleto de blocos, festas e shows de Pré-Carnaval, a folia oficial inicia a partir desta sexta-feira (1º) com um leque diversificado de atrações.

O primeiro grito da festa popular será no Aterro da Praia de Iracema, já com quatro atrações, entre elas a banda Geração Coca-Cola. O palco principal da Prefeitura de Fortaleza deve reunir centenas de pessoas nos quatro dias com shows de Diogo Nogueira, Olodum, Nação Zumbi e Luxo da Aldeia. Na Avenida Domingos Olímpio, o tradicional desfile de escolas de samba, maracatus, afoxés, blocos e cordões acontece a partir da noite do sábado (2).

Além dos polos oficiais, fortalezenses e turistas podem curtir o feriadão ao som de Coletivo Pôr do Samba, Transacionais e Sandijunio, no Colosso. Programe-se!

CONFIRA

SEXTA-FEIRA (1º)

Aterro da Praia de Iracema - (17h às 0h)

GhettoRoots / Jord Guedes / Bloco Geração Coca-Cola / Bloco das Travestidas

NÃO OFICIAL

Shopping RioMar Fortaleza - (16h às 21h) - Infantil

BBK e Transacionais

Boteco do Chef - (A partir de 18h30)

DJ Sapoti Soundz / Os Transacionais / Os Alfazemas

Mambembe - Comida e outras Artes (A partir de 22h)

Charlotte Killz / Deydianne Piaf / Darwin Marinho / Estácio Facó

SÁBADO (2)

Passeio Público (9h30 às 12h) - Infantil

Banda Aquarela

Benfica (9h às 17h)

Banda Pacote de Biscoito (Infantil) / Coletivo Raízes do Griô / Duas Doses de Música e os Tira Gostos / Yane Caracas e Luxo da Aldeia

Aterro da Praia de Iracema (17h as 0h)

Zé Paulo / Robson Moraes / Orquestra Solar de Tambores e Olodum

Domingos Olímpio (A partir de 18h30)

Maracatus Solar, Nação Axé de Oxóssi, Nação Palmares, Rei Zumbi, Nação Fortaleza, Filhos de Iemanjá, Pindoba e Kizomba / Bloco Luxo da Aldeia

Mercado da Aerolândia (17h às 20h)

Banda Fortaleza Folia

Mercado dos Pinhões (18 às 22h)

Átila Lopes e Banda Severina Brown / Bloco Café Preto

Mocinha (18h às 22h)

Num Ispaia Senão Ienche

NÃO OFICIAL

Colosso (A partir de 14h)

Superbanda / Alfazemas / Baquetas / Balanço Social / DJ RB

Shopping RioMar Fortaleza (16h às 20h) - Infantil

BBK e Las Tropicaninhas

Shopping RioMar Kennedy (16h às 18h) - Infantil

Banda Vocali

Doha Lounge Bar (16h às 00h)

Buena Brisa DJs / Alabaiana

Boteco do Chef (A partir de 17h)

DJ Aires / banda Do Re Mi / Frevo Alucinação / DUBaile

BNB Clube (A partir das 17h) - Infantil

Turma da Pakaraka / Galinha Pintadinha / Patrulha Canina / PJMasks

North Shopping Jóquei (17h às 20h)

Banda Kionda

Mambembe - Comida e outras Artes (A partir de 22h)

Denilson Albano / Kinas / Estácio Facó



DOMINGO (3)

Passeio Público (9h30 às 12h) - Infantil

Banda Pacote de Biscoito

Benfica (9h às 17h)

Banda Aquarela (Infantil)/ Tambor de Crioula Filhos de Mãe Maria, Devotos de São Benedito / Projeto Brincar de Maracatu - Maracatu Solar / Geração Coca-Cola

Aterro da Praia de Iracema (17h às 0h)

Casa Maré / Superbanda / Bloco Luxo da Aldeia / Bloco Eu Não Sou Cachorro Não com Os Alfazemas

Domingos Olímpio(A partir de 17h)

Blocos Adeus Amélia e Papelão / Maracatus Nação Baobab, Nação Pici, Vozes da África, Rei de Paus, Nação Iracema e Az de Ouro / Renato Black e Banda

Mercado dos Pinhões (18 às 22h)

Bloco Sandijunio / Jord Guedes

Mercado da Aerolândia (17h às 20h)

Banda Fortaleza Folia

Mocinha (18h às 22h)

Num Ispaia Senão Ienche

NÃO OFICIAL

Bar Serpentina (15h)

Alegoria Oroboro

Colosso (A partir de 16h)

Marcinho / Fabinho Varela / São 2 / Coletivo Pôr do Samba / Thiago Camargo

Shopping RioMar Kennedy (16h às 18h)

Banda Vocali

Boteco do Chef (A partir de 17h)

DJ Kinas / banda Do Re Mi / Frevo Alucinação / Os Transacionais

The Joker Pub (19h às 4h)

DJ Dado / DJ Batastrophe / DJ Lugosi Noir / DJ Sanzio / DJ Nina / DJ Zeeny

Mambembe - Comida e outras Artes (A partir de 22h)

Bia Gondim / Gabilônia / Mulher Barbada / Estácio Facó

Boate Level (22h às 06h)

DJ David Skyline /DJ Marcelo Fort /DJ Lourran Carneiro /DJ David Arthênio / Emma Salvatore / Rayanna Rayovack / Victorya Tithan

SEGUNDA-FEIRA (4)

Passeio Público (9h30 às 12h) - Infantil

Banda Aquarela

Benfica (9h às 17h)

Banda Pacote de Biscoito (Infantil) / Alê Eloi / Jord Guedes / Luxo da Aldeia / Projeto Tambores Ancestrais na Noite Escura - Orquestra Solar de Tambores

Aterro da Praia de Iracema (17h às 0h)

SambaDelas / Mel Mattos / Carla Cristina / Diogo Nogueira

Domingos Olímpio (A partir de 17h30)

Cordões As Bruxas, Princesa no Frevo e Vampiros da Princesa / Blocos Doido É Tu, Garotos do Benfica, Turma do Mamão, Unidos da Vila, Amigos do Zé, Balakubaku Folia, Prova de Fogo e Império Da Vila / cantora Jord Guedes

Mercado dos Pinhões (18 às 22h)

Farra Dusbons / Geração Coca-Cola

Mercado da Aerolândia (17h às 20h)

Banda Fortaleza Folia

Praça da Gentilândia (12h)

Bloco do Prazer

Mocinha (18h às 22h)

Num Ispaia Senão Ienche

NÃO OFICIAL

Colosso (A partir de 16h)

Sandijunio / Transacionais / Pôr do Samba / Balanço Social

Bar Lions (17h às 23h)

Albano Seletor / Aires D. / Silas e Yasmim Ferrer / P.I / Nayra Costa e Márcio Motor

Boteco do Chef (A partir de 17h)

DJ Marquinhos / Do Re Mi / Pedro Falcão & Sertônica / Os Transacionais

TERÇA-FEIRA (5)

Passeio Público (9h30 às 12h) - Infantil

Banda Pacote de Biscoito

Benfica (9h às 17h)

Banda Aquarela (Infantil) / Calé Alencar / Projeto Brincar de Maracatu - Maracatu Solar / Bloco Eu Não Sou Cachorro Não com Os Alfazemas

Aterro da Praia de Iracema (17h às 0h)

Bloco Café Preto / Renno / Troça Elétrica com Nação Zumbi, Academia da Berlinda e Orquestra de Frevo Henrique Dias

Domingos Olímpio (A partir de 17h)

Afoxés Oxum Odolá, Acabaca, Obá Sá Rewá, Omorisá Odé e Filhos de Oyá / Escolas de Samba Tradição da Bela Vista, Unidos do Acaracuzinho, Imperadores da Parquelândia, Girassol de Iracema, Império Ideal, Barão Folia, Colibri e Corte No Samba

Mercado da Aerolândia (16h às 20h)

Banda Aquarela (infantil) / Banda Fortaleza Folia

Mercado dos Pinhões (18 às 22h)

Casa Maré / Superbanda

Mocinha (18h às 22h)

Num Ispaia Senão Ienche

Praça da Gentilândia (12h)

Bloco do Prazer

NÃO OFICIAL

Abaeté Boteco (9h às 15h)

Alan Morais e banda