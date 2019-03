Carnaval de Fortaleza tem Diogo Nogueira e Luxo da Aldeia; confira programação completa

O Carnaval de Fortaleza conta com uma programação repleta de atrações e eventos no palco principal da Prefeitura de Fortaleza, de shows com Diogo Nogueira, Olodum, Nação Zumbi e Luxo da Aldeia.

Além dos polos oficiais, fortalezenses e turistas podem curtir o feriadão ao som de Coletivo Pôr do Samba, Transacionais e Sandijunio, no Colosso. Programe-se!

O axé está presente no interior do Ceará e na Região Metropolitana de Fortaleza, mas os cantores de forró é que comandarão a maioria das festas. Jonas Esticado, Wesley Safadão, Felipão e Taty Girl são alguns dos nomes presentes em diversos municípios. Alguns dos artistas realizam dois shows por noite. Selecionamos a programação dos principais festejos carnavalescos.

CONFIRA

SEGUNDA-FEIRA (4)

Passeio Público (9h30 às 12h) - Infantil

Banda Aquarela

Benfica (9h às 17h)

Banda Pacote de Biscoito (Infantil) / Alê Eloi / Jord Guedes / Luxo da Aldeia / Projeto Tambores Ancestrais na Noite Escura - Orquestra Solar de Tambores

Aterro da Praia de Iracema (17h às 0h)

SambaDelas / Mel Mattos / Carla Cristina (ex-As Meninas) / Diogo Nogueira

Domingos Olímpio (A partir de 17h30)

Cordões As Bruxas, Princesa no Frevo e Vampiros da Princesa / Blocos Doido É Tu, Garotos do Benfica, Turma do Mamão, Unidos da Vila, Amigos do Zé, Balakubaku Folia, Prova de Fogo e Império Da Vila / cantora Jord Guedes

Mercado dos Pinhões (18 às 22h)

Farra Dusbons / Geração Coca-Cola

Mercado da Aerolândia (17h às 20h)

Banda Fortaleza Folia

Praça da Gentilândia (12h)

Bloco do Prazer

Mocinha (18h às 22h)

Num Ispaia Senão Ienche

NÃO OFICIAL

Colosso (A partir de 16h)

Sandijunio / Transacionais / Pôr do Samba / Balanço Social

Bar Lions (17h às 23h)

Albano Seletor / Aires D. / Silas e Yasmim Ferrer / P.I / Nayra Costa e Márcio Motor

Boteco do Chef (A partir de 17h)

DJ Marquinhos / Do Re Mi / Pedro Falcão & Sertônica / Os Transacionais

TERÇA-FEIRA (5)

Passeio Público (9h30 às 12h) - Infantil

Banda Pacote de Biscoito

Benfica (9h às 17h)

Banda Aquarela (Infantil) / Calé Alencar / Projeto Brincar de Maracatu - Maracatu Solar / Bloco Eu Não Sou Cachorro Não com Os Alfazemas

Aterro da Praia de Iracema (17h às 0h)

Bloco Café Preto / Renno / Troça Elétrica com Nação Zumbi, Academia da Berlinda e Orquestra de Frevo Henrique Dias

Domingos Olímpio (A partir de 17h)

Afoxés Oxum Odolá, Acabaca, Obá Sá Rewá, Omorisá Odé e Filhos de Oyá / Escolas de Samba Tradição da Bela Vista, Unidos do Acaracuzinho, Imperadores da Parquelândia, Girassol de Iracema, Império Ideal, Barão Folia, Colibri e Corte No Samba

Mercado da Aerolândia (16h às 20h)

Banda Aquarela (infantil) / Banda Fortaleza Folia

Mercado dos Pinhões (18 às 22h)

Casa Maré / Superbanda

Mocinha (18h às 22h)

Num Ispaia Senão Ienche

Praça da Gentilândia (12h)

Bloco do Prazer

NÃO OFICIAL

Abaeté Boteco (9h às 15h)

Alan Morais e banda