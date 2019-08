Campanha "Saúde e Equilíbrio", lançada pelo Sistema Verdes Mares, propõe mudança de hábitos

A partir desta quinta-feira (1º), e ao longo de todo o mês de agosto, o Sistema Verdes Mares adota a campanha temática "Saúde e Equilíbrio", e convida a todos para uma onda de mudanças em busca de harmonia em vários aspectos da vida.

Essas atitudes podem englobar desde hábitos simples, como ingerir mais água ao longo do dia, a adoção de uma alimentação saudável e até uma maior frequência de atividades físicas. Praticar boas ações no trânsito, por exemplo, também contribui na ampliação da harmonia entre as pessoas e, consequentemente, fomentam o equilíbrio em sociedade.

A gerente de Marketing do Sistema Verdes Mares, Adamir Macêdo, explica que mudanças simples no seu cotidiano contribuem para uma vida mais saudável: "Uma caminhada pela praça, pedir desculpas a alguém ou até mesmo fazer doações ou adotar um animal, por exemplo, são atitudes que ajudarão na melhoria do seu estado físico e do equilíbrio emocional. É com este intuito que o mês temático 'Saúde e Equilíbrio' buscará contribuir por meio dos nossos veículos de comunicação com mudanças práticas na rotina do nosso público", diz.

Você também pode fazer parte desta campanha. Eleja uma mudança positiva na sua vida e compartilhe nas redes sociais com a hashtag #SVMSaúdeEquilíbrio.