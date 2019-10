Caminhada Rumos, do Itaú Cultural, chega a Fortaleza

O Porto Dragão, em parceria com o Itaú Cultural, recebe nesta quarta-feira (9), das 19h às 21 horas, a tradicional Caminhada Rumos. A proposta da equipe Itaú Cultural é apresentar e explicar como funciona o edital aos artistas, pensadores, pesquisadores, gestores da cidade e interessados no assunto, esclarecer dúvidas e trocar informações.

Iniciada no começo de setembro, a atividade já passou por diversas cidades, e até o próximo dia (11) de outubro visitará as 27 capitais, abrangendo todos os estados e regiões do Brasil. Em todos os encontros, a apresentação conta com interpretação em Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

Lembrando aos nteressados em participar do Edital Rumos 2019-2020, que as inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pelo site rumositaucultural.org.br até as 23h59 de 18 de outubro – horário de Brasília.

Conforme a Gerente do núcleo de Comunicação do Itaú Cultural, Ana de Fátima Souza, "é muito importante que os projetos sejam realizados por seus autores na sua forma simples e original de ser. Os inscritos não tenham medo ou se sintam incapazes de participar com seus projetos, que eles venham nus e crus, porque aqui, receberão suporte de produção do início ao fim da seleção", alerta.

Na edição de 2017-2018, os 12.616 projetos inscritos foram examinados, na primeira fase, por 40 avaliadores contratados pelo instituto entre as mais diversas áreas de atuação e regiões do país. Em seguida, passaram pela avaliação e análise de uma comissão de seleção multidisciplinar, formada por 21 profissionais que se inter-relacionam com a cultura brasileira, incluindo gestores da própria instituição. No total foram selecionados 109 projetos, contemplando todos os estados brasileiros.

Serviço

Caminhada Rumos, em Fortaleza (CE)

Data: quarta-feira (9)

Horário: 19h às 21h

Local: Porto Dragão (Rua Bóris, 90 - Praia de Iracema)

Entrada: gratuita - 200 lugares, Sujeito a lotação da sala.

Contato: (85) 3433-1954.

Senhas: distribuição 2 horas antes do evento. Interpretação em Libras