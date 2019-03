Califórnia de surpresas: conheça atrações além do litoral que vão de vinícolas a parque natural

As atrações da Califórnia rendem uma vida inteira de férias. Ao escolher o Estado Dourado como destino, o primeiro desafio é decidir quais lugares visitar. Na maioria dos roteiros, a sugestão é a mesma: alugar um carro para ir de Los Angeles a São Francisco pela Highway One, rodovia que margeia a costa do estado. Até considerei fazer o trecho, mas a viagem demora cerca de 7 horas, sem paradas. Com o tempo apertado, preferi apostar em atrações mais próximas, e ainda deu pra passar por um trecho da famosa Highway One.

No roteiro alternativo de 7 dias visitei Napa Valley, a principal região vinícola do País, além do Parque Nacional de Yosemite, patrimônio mundial da humanidade pela Unesco, e Carmel-by-the-Sea, praia famosa entre surfistas e reduto de artistas.

Comecei pela US-101, entre São Francisco e a cidade de Napa. O caminho é feito em cerca de uma hora, mas é cheio de vistas lindas que merecem, pelo menos, uma passada. Assim, multipliquei o tempo de viagem e a lista de pontos turísticos. A primeira atração foi de tirar o fôlego: passar pela famosa Golden Gate Bridge.

A ponte que liga São Francisco a Sausalito chama atenção pela cor avermelhada, oficialmente chamada de laranja internacional. A travessia é rápida, mas não deixe de admirar as enormes vigas e a vista para a ilha de Alcatraz, uma das prisões mais famosas do mundo.

Depois da travessia, a dica é parar em alguns dos vários mirantes para apreciar mais a Golden Gate. Escolhi o Vista Point e também o Hawk Hill, em Sausalito, a apenas 12 minutos, de carro, da primeira parada.

Golden Gate BridgeFoto: Raíssa Câmara Vista Point Foto: Raíssa Câmara Hawk HillFoto: Raíssa Câmara Muir Beach OverlookFoto: Raíssa Câmara Muir WoodsFoto: Raíssa Câmara

Parti em direção ao Monumento Nacional Muir Woods pela US-101 N e CA-1 N. Antes de chegar ao parque, vale conferir mais um mirante: Muir Beach Overlook. A vista é espetacular. Além da praia cercada por montanhas e rochas, o caminho de madeira é um charme. Se prepare para o vento forte e admire cada trecho.

Do mirante até a entrada do Muir Woods são apenas 11 minutos. A principal atração do parque são as enormes árvores centenárias - a mais alta tem 78 metros de altura e a mais antiga tem 1.200 anos. Sabia que é possível entrar em uma delas? Sim! Algumas têm uma abertura natural no tronco, onde cabe uma pessoa em pé. E, assim, tive a experiência incrível de ficar dentro de uma sequoia gigante. Muir Woods é mágico e ficou entre os meus lugares preferidos na viagem pela Califórnia!

Degustação

Quando o assunto é vinho, Napa Valley é a região mais famosa dos Estados Unidos. O cenário fica mais bonito na época da colheita, a partir de agosto, quando as videiras estão verdinhas. Em compensação, o calor é grande, assim como o número de turistas. Eu fui em dezembro e, apesar de encontrar os vinhedos sem folhas e sem uvas, pude provar os vinhos no friozinho sem precisar fazer reservas.

Uma das vinícolas mais famosas é o Castelo di Amorosa. Mas preferi apostar nas menos populares e com estilos diferentes. A primeira, Andretti Winery, parecia uma vila italiana com clima romântico. Paguei $30 para provar cinco rótulos. A segunda degustação foi na Artesa, com ar mais chique e moderno, localizada em uma colina. Provei outros cinco vinhos por $25 e ainda assisti ao pôr do sol com uma bela vista e, claro, uma deliciosa taça na mão.

Vinícola em NapaFoto: Raíssa Câmara Vinícola em NapaFoto: Raíssa Câmara Vinícola em NapaFoto: Raíssa Câmara Vinícola em NapaFoto: Raíssa Câmara Vinícola em NapaFoto: Raíssa Câmara Vinícola em NapaFoto: Raíssa Câmara Pôr do sol na vinícola em NapaFoto: Raíssa Câmara

Montanhas

Deixei a região dos vinhos e encarei a viagem de quase 300 km até o Parque Nacional de Yosemite, o lugar mais aguardado do meu roteiro. O percurso é cansativo e, dessa vez, sem vistas bonitas ao longo da estrada. O trajeto acabou durando quase seis horas, mas já se aproximando do parque, tudo muda e o cansaço desaparece. As construções urbanas dão lugar às montanhas e uma das paisagens mais bonitas da Califórnia começa a surgir.

Da entrada até o vale, o visitante leva mais de meia hora. A cada curva entre as montanhas, uma surpresa: encostas, rochas, vales, cachoeiras e árvores gigantes. Durante minha passagem, vi esquilos e até um veado, calmamente caminhando em seu território, onde eu era a intrusa.

Quanto mais entrava no vale, mais a temperatura caía. Deixei Napa aos 12°C e me deparei com 4° C em Yosemite. Ainda bem que boa parte do parque é acessível de carro. Dá pra estacionar ao lado das principais vistas e dar apenas alguns passos no frio. Assim, curti um belo pôr do sol antes de deixar o local em direção ao meu hotel, uma atração à parte.

Trailler

É possível se hospedar dentro do parque, mas tem que reservar com antecedência, além de pagar mais caro pela comodidade. A opção mais barata é pernoitar nas cidades que ficam no entorno de Yosemite e encarar o percurso de carro para fazer os passeios. Em busca de uma experiência bem americana, me hospedei em um trailler, chamado de "tiny house", algo como casinha, em inglês.

Uma das entradas de YosemiteFoto: Raíssa Câmara Yosemite ParkFoto: Raíssa Câmara Yosemite Park é formado por encostas, rochas, vales, cachoeiras e árvores gigantesFoto: Raíssa Câmara Yosemite ParkFoto: Raíssa Câmara Yosemite ParkFoto: Raíssa Câmara Yosemite ParkFoto: Eduardo Trovão Trailler perto de YosemiteFoto: Raíssa Câmara

Tinha tudo: sala, cozinha, banheiro e um quarto, além de mezanino. Tudo isso, em poucos metros quadrados, sobre quatro rodas, estacionado no jardim de uma casa. No quintal, duas lhamas criadas pelo casal dono do terreno completavam o ambiente. Um charme só!

Depois de uma noite no trailler, parti mais uma vez em direção a Yosemite. Como só teria um dia para conhecer o restante do parque, abri mão de longas trilhas e foquei nos pontos acessíveis de carro. Durante o caminho parei em todos os mirantes que me chamaram atenção. Até chegar em Tunell View e ter a certeza de que nenhuma vista supera essa que se tornou cartão-postal do parque.

Para não dizer que não fiz nenhuma trilha, fui na menor delas, a que leva até Bridalveil Fall, a cachoeira que compõe o cenário de Tunnel View. A caminhada dura apenas dez minutos até a base da queda-d'água. Também vale a pena passar em Yosemite Falls, ponto onde é possível ver mais duas cachoeiras.

As minhas expectativas eram altas, mas Yosemite ainda assim me surpreendeu. O lugar tem vistas cinematográficas e não à toa é considerado patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Se você for a Califórnia, esse é um lugar que não pode faltar no seu roteiro!

Pôr do sol

Também não poderia deixar de visitar uma praia californiana. Por isso, escolhi finalizar a viagem de carro em Carmel-by-the-Sea, conhecida apenas como Carmel. A cidade cheia de casas charmosas, jardins bem cuidados, restaurantes românticos e galerias de arte é apenas um bônus a mais diante da principal atração: a praia de mar azul e areia branquinha.

Destaque para a Reserva Natural de Point Lobos, um santuário da fauna e flora selvagens, cheio de mirantes. Entre dezembro e maio, pode ser que você consiga ver algumas baleias cinzentas.

Depois de Point Lobos, segui de carro em direção à icônica Highway One, aquela rodovia famosa que percorre a costa da Califórnia, muito usada por quem vai de São Francisco a Los Angeles ou o contrário. Apesar de não fazer o trecho inteiro, passei pelo ponto considerado o mais bonito, com destaque para a famosa Bixby Bridge, ponte que liga a região de Carmel a São Luis Obispo, construída no ano de 1932.

Terminei o passeio por Carmel com outra famosa atração de lá: o pôr do sol visto da praia. Mesmo com algumas nuvens, o entardecer foi lindo, a despedida perfeita, bem no estilo californiano.

Carmel-by-the-SeaFoto: Raíssa Câmara Point LobosFoto: Raíssa Câmara Point LobosFoto: Raíssa Câmara Point LobosFoto: Raíssa Câmara Bixby BridgeFoto: Raíssa Câmara Pôr do sol em Carmel Foto: Raíssa Câmara

DICAS

COMO CHEGAR

De Fortaleza ao Rio de Janeiro peguei um voo de 3 horas e meia. De lá, fui para Houston, em voo direto, com 10 horas de duração. A última etapa foi o trecho até São Francisco, com mais 4 horas de voo.

ALUGUEL DE CARRO

Em São Francisco, aluguei um carro por sete dias e gastei cerca de $250, além de custos com combustível.

PEDÁGIO

Quem passa pela Golden Gate saindo de São Francisco não precisa pagar pedágio. A taxa só é obrigatória para motoristas que estão no sentido contrário e deve ser paga antecipadamente pela internet. Nesse roteiro, não voltei pela Golden Gate, então acabei escapando dessa taxa.

ESTACIONAMENTO

Quem vai a Muir Woods deve comprar um ticket para o estacionamento, com horário marcado - tem opções a cada meia hora. O ticket custa $8,00 por carro e só pode ser comprado pela internet (www.Nps.Gov/muwo). Como na região do parque os celulares costumam ficar sem serviço, o ideal é comprar o ticket antes de sair. Além do estacionamento, o visitante paga $15 para entrar.

ESPECIALIDADE

Jantar no Pasta Prego, em Napa, foi uma delícia. Pedi o risoto do dia, com porco, um dos mais gostosos que já comi. Pratos: com valores entre $14 e $34. Endereço: 1502 Main St, Napa, CA 94559, EUA.

HOSPEDAGEM

Airbnb - Yosemite/Bass Lake Tiny House with Llamas. Valor - $200 por noite mais taxas.

VISITA

Outra vista icônica de Yosemite, o Glacier Point, fica fechado no inverno. Por isso, é importante considerar a data da viagem. Mas, com certeza, vale a pena visitar o parque em qualquer época do ano.

INGRESSO

Apesar de ter muitas curvas entre as montanhas, o acesso ao parque é tranquilo. As estradas são bem cuidadas e sinalizadas. Mas é preciso redobrar a atenção no inverno por conta da neve. Ingresso: $35 por carro.