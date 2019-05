Cabelos descoloridos necessitam de manutenção específica

Sejam mechas, luzes ou platinados, o fato é que em certo momento da vida algumas mulheres sentirão a necessidade de dar um "up" no visual. Segundo o especialista Cleyton Moura, não importam as razões, para elas, os tons loiros tornam-se prioridade.

No entanto, apesar dos métodos conferirem um look jovial e iluminado, o profissional chama a atenção para os cuidados com o cabelo, devendo ocorrer antes e após a aplicação do procedimento.

De acordo com o hairstylist, quando os fios passam por um processo químico, com o passar dos dias eles perdem a vida e ficam enfraquecidos, demandando assim tratamentos específicos, os quais devem ser realizados no dia a dia. "A falta desses cuidos pode ocasionar a queda e a quebra capilar", alerta.

O tratamento capilar realizando antes da aplicação das mechas é concluído em quatro semanas Foto: Letícia Lima

Conforme o especialista, as queixas de cabelos danificados, por conta do uso de química, são rotineiras no seu espaço de beleza. A dilatação da cutícula ocorre devido ao processo de clareamento ser realizado à base de produtos com Ph alto. Com a descoloração, os fios perdem a hidratação natural e a massa capilar, deixando-os ainda mais finos e frágeis.

Além do loiro, o coiffeur fala sobre o desejo comum entre as mulheres pelos fios lisos. "Nesse caso, quem recorre à mecha e pretende retocá-las, a atenção deve ser redobrada, pois os produtos químicos, com efeito alisante, são mais agressivos", destaca.

Prevenção

Para que o sonho de ser loira não vire um pesadelo, o cabeleireiro alerta para a importância do teste de mecha. Ou seja, além da vontade de mudar o visual, é preciso averiguar se ele aguenta a carga de química. "A avaliação é individual, cada cabelo passa por um processo diferente. O mais importante de tudo é deixar os mesmos preparados e com força total. A intenção é elevar a autoestima", diz .

Processo

Aprovado o teste, é hora de colocar a mão na massa. Porém, antes do processo de descoloração, o ideal é que o cabelo seja submetido ao processo de reconstrução capilar com aminoácidos, para assim proteger e prevenir a perda da estrutura capilar.

Antes e após a coloração, os fios devem ser tratados com detox, hidratação, nutrição e reconstrução Foto: Letícia Lima

Um dos procedimentos inclui o uso de algas marinhas, a algoterapia. "O tratamento é essencial na rotina capilar, pois possui quase todas as vitaminas, minerais, proteínas e aminoácidos necessários para a saúde do cabelo", confessa.

De acordo com Cleyton, a algoterapia promete desintoxicar, ou seja, fazer uma limpeza profunda no couro cabeludo, revitalizar, reconstruir, hidratar e, além disso, atua no controle da queda, da caspa e da oleosidade, fortalecendo os fios.

"A algoterapia é recomendada especialmente para cabelos com química, no entanto, pode ser aplicada em todos os tipos, sem contraindicações. A exemplo das grávidas, se alguém desejar apenas hidratar, sem descolorir, esse é um dos melhores e mais eficazes tratamentos para a hidratação", completa.

Após concluir o processo de cuidados exigidos pelo profissional na pré- descoloração, o cabelo está pronto para receber a tintura.

Manutenção

Para o hairstylist, "ficar loira não é fácil. Manter o visual bonito é tarefa ainda mais difícil", alerta. Como o processo de descoloração deixa o fio mais fino e frágil, é preciso manter uma rotina de manutenção em casa, além de recorrer aos serviços profissionais, pelo menos, uma vez ao mês.

Conforme o especialista, apesar de ser difícil conservá-los com o aspecto de quem acabou de sair do salão, é totalmente possível manter o brilho, a maciez e, o mais importante, a saúde dos fios.

O cronograma de cuidados com os fios é semanal. A cada aplicação, uma ordem diferente do ritual, mas com os mesmos produtos Foto: Letícia Lima

"Para tanto, é preciso seguir o ritual dos fios. O cronograma capilar deve ser seguido de acordo com as orientações e utilização de produtos específicos recomendados por um cabeleireiro", conclui o especialista em mechas Cleytom Moura.

Protocolo

Hidratação é responsável por repor a água que os fios perdem no dia a dia ou por meio de procedimentos químicos. Essa etapa ajuda a deixar os fios livres de frizz, mais macios e sedosos

Nutrição é fundamental adicionar neste processo na rotina de cuidados. Com ele, o cabelo recupera os lipídios e fica mais macio, flexível, brilhante e livre das indesejáveis pontas ressecadas

Reconstrução repõe as proteínas e fortalece o cabelo. Para quem não tem processo químico, basta uma vez ao mês. Já nos fios descoloridos ou alisados, a reconstrução deve ser feita a cada 15 dias

Colágeno e arginina estão na lista dos reconstrutores. Um tratamento mais profundo é importante para priorizar a queratina e repor a massa que a fibra capilar perde no processo químico.