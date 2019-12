Cabelos curtos são tendência para 2020

Com a proximidade da virada de ano e o período de férias, é comum, em especial o público feminino, independentemente da idade, lotar os espaços de beleza em busca de novidades para dar um up no visual.

Para quem tem cabelos longos e deseja começar 2020 com um look repaginado, as cabeleireiras Fabiana Emília e Mariza Braga aconselham apostar na tendência dos curtos.

O long bob, escolhido por Nilda Alves, combina perfeitamente com rostos redondos, quadrados, retangulares, triangulares e ovais Foto:Mariza Braga

Os variados formatos vão do long bob ao doublé long bob. Para ajudar na escolha do modelo que mais combina com seu estilo, vale conferir as dicas das especialistas. A primeira delas é o long bob. A versão escolhida pela consultora de imagem Nilda Alves, vem sendo sucesso nas últimas temporadas.

Além de combinar com rostos redondos, quadrados, retangulares, triangulares, ovais e outros formatos, a versão é perfeita também para todos os tipos de cachos, texturas e curvaturas de fio.

Segundo a cabeleireira Mariza Braga, o corte tem como característica o comprimento médio, base reta e as pontinhas da frente mais compridas do que o resto do cabelo.

A digital influencer Andreia Fialho já decidiu, vai entrar o ano com o corte blunt cut Foto: Mariza Braga

Para deixar os fios mais definidos aposte na finalização com creme para pentear e, se preferir, use difusor ou pente garfo para deixar o cabelo com mais volume. "A opção de cortes cai bem para todas as idades, deixando o visual mais leve, natural e ousado", afirma Mariza Braga.

No corte blunt cut, a base é mais reta e os fios desconexos. Este corte fica bem em todos os tipos de cabelo, incluindo inclusive os cacheados.

De acordo com a coiffeur Mariza Braga, ele é uma boa sugestão para quem busca um curtinho médio, mas sem arriscar muito. Os cachos mais soltos e grandes (tipo 3A) ou os pequenas, mais definidos e elásticos (tipo 3B) combinam bem com esse modelo.

"O blunt cut é muito versátil e prático. Com ele, os cacheados ganham volume deixando o visual mais despojado. Esse corte chama a atenção para as pontas dos fios. Por isso, é importante mantê-las hidratadas", explica a cabeleireira.

Já o corte pixie hair pode variar do curtinho, conhecido como "Joãozinho", à versão adotada pela estudante Marina Távora, até um com pontas desfiadas e com franjas. O pixie hair é supermoderno e cheio de personalidade. De acordo com a hairstylist Fabiana Emília, o corte já virou moda e permanecerá com força total em 2020.

"Sinônimo de praticidade e de estilo arrojado, é uma das versões que pede a utilização de ceras ou pomadas para modelar o cabelo em casa. Conforme Emília, o corte pixie hair tem suas variações, assim como o pixie cut alongado, que possui um comprimento entre o modelo tradicional e o short bob.

O modelo pixei hair pode variar do curtinho, conhecido como “Joãozinho”, a versão adotada por Marina Távora, até um corte com pontas desfiadas e franja Foto: Fabiana Emília

Ainda na cartela de pixies tem o undercut. O modelo consiste em laterais e nuca bem curtinhas ou quase raspadas, além do pixie com franja, que é mais alongado", esclarece Fabiana Emília.

Transformação

A nova versão do corte mediano, doublé long bob é a escolhida pela cabeleireira Renata Lívia. Na altura do ombro, leves camadas e com o mesmo movimento do antigo fio reto, conhecido como long bob, a nova roupagem ganha leveza na próxima estação.

A nova versão do corte mediano, doublé long bob é a escolhida pela cabeleireira Renata Lívia Foto: Fabiana Emília

Uma forma para deixar o visual ainda mais bonito é acrescentar uma franja. "Você pode incorporar a franja longa para emoldurar o rosto ou uma mais curtinha para dar um toque jovial e estiloso", recomenda a especialista Fabiana Emília.