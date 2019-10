Cabelos com cortes geométricos e colorações têm inspiração em obras de renomados artistas

Cabelos curtos permanecem em alta nas passarelas de moda e no gosto de diferentes gerações do mundo inteiro. O que destaca um look de outro é a habilidade do profissional com as tesouras e as cores. Exemplo disso são os cortes da coleção Geometrics apresentada pelo coiffeur Eliabe Moreira, na Feira Internacional da Beleza (Beauty Fair), realizada recentemente em São Paulo.

A proposta com traços verticais bem marcados dá volume e alonga o maxilar Patrícia Canola

A coleção com formas quadradas, retangulares e triangulares, além da mistura de tonalidades quentes e frias, foi inspirada nas artes de Mondrian, Picasso, Leonardo Da Vinci e Oscar Niemeyer.

Os looks produzidos por Eliabe, especialista em técnicas simétricas e futuristas, valorizam as linhas retas e os traços marcados em horizontal, vertical e diagonal. Os cortes curtos e geométricos revelam o estilo e a personalidade, tanto do cabeleireiro quanto de quem adotou a tendência.

No formato desconectado e a tonalidade vibrante revela um efeito revolucionário e inovador Patrícia Canola

Os formatos geométricos e o experimento de cores foram os desafios aceitos por Eliabe na produção de cabelos lisos, crespos e cacheados. Os looks valorizam os traços característicos presentes nas obras dos artistas contemplados na nova coleção.

Com referência nas obras de Mondrian, Eliabe seguiu as linhas modernistas com um corte reto na base, com quadrado flutuante, finalizado com pontos mais curtos na parte interna e na franja.

Corte retangular associado à mistura de cores nos tons quentes é uma sugestão com personalidade Patrícia Canola

Para representar Picasso, o profissional recorreu às técnicas também em linhas retas aplicadas na parte da nuca, com desconexões dos fios. Para quem pretende aderir ao visual é bom ficar atento ao resultado. A proposta garante um efeito volumoso, com formas triangulares que valorizam o alongamento do maxilar.

As obras de Niemeyer também serviram de inspiração para Eliabe, que apostou nos movimentos arredondados, graduações e formas bem-estruturadas do arquiteto em suas criações. Nesse contexto, o especialista executou um corte com graduações redondas, utilizando uma técnica de movimentos em círculo. O destaque do corte foi a franja cheia de personalidade e liberdade de estilo.

O estilo arredondado nos fios cacheados e coloridos é prova de ousadia Patrícia Canola

A coloração representada por Da Vinci se justifica pelo temperamento inovador e revolucionário do pintor. A ideia é dar um efeito holográfico aos cabelos, com os tons quentes e frios que se misturam e alcançam a máxima expressão nas combinações, um resultado totalmente novo.

Apesar dos cortes e das cores proporcionarem um visual moderno e fashion, Eliabe alerta: "o cabelo deve manter a harmonia entre o corpo, o rosto e o perfil de cada um", complementa.