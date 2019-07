Cabelo platinado da global Mônica Iozzi: saiba como descolorir os fios sem danificá-los

A coloração platinada é uma tonalidade que combina com diferentes comprimentos, texturas, estilos de cabelos e tipos de pele. Os fios, entretanto, exigem mais atenção de quem decidir adotar um visual semelhante ao da personagem Kim de “A Dona do Pedaço”, interpretada pela atriz Monica Iozzi na novela das nove da Globo.

Para o especialista em loiras, Kazuo Noto, o processo de descoloração total é um dos mais agressivos e complexos. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. “Para descolorir é necessário que os cabelos estejam literalmente hidratados, ou se for o caso, reconstruidos para receber a descoloração livre de prejuízos”, acrescenta o profissional.

Tonalidade

Nos fios que nunca receberam químicas o colorista tem maior possibilidade de ousar na quantidade de produto e na tonalidade. Segundo Kazuo, os cabelos virgens não sofrerão tantos danos quanto os que são coloridos artificialmente com frequência.

No caso dos tingidos, o ressecamento e as pontas duplas são os danos mais comuns e aparentes. Para evitá-los, é necessário uma preparação especial antes da descoloração. A avaliação e o teste de mechas sao essenciais para o resultado saudável.

A transformação da cor inclui a aplicação de mechas e a retirada dos papelotes, processo que requer disponibilidade de tempo. Contudo, o colorista diz que o difícil mesmo é reconstruir o cabelo de maneira correta.

Para manter a saúde dos fios com loiro platinado é necessário continuar com os cuidados após as mechas FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Para a manutenção em casa é recomendado, pelo menos no primeiro mês, lavar, hidratar e sempre que possível escovar o cabelo. “Usar protetor térmico, leave-in ou sérum nas pontas e no comprimento do cabelo, ajuda na recuperação pós mecha”.

Um elemento fundamental na finalização do processo de descoloração é o matizador. Conforme o cabeleireiro, o cosmético tem o pigmento roxo ou azul, específico para cada tipo de tom do cabelo. Portanto, sempre que decidir submeter seu cabelo a essa transformação, lembre-se que é preciso buscar direcionamento de um profissional para usar o matizador de maneira adequada.

“O matizador é indicado tanto para chumbar o cabelo quanto para eliminar os resquícios do tom anterior. Ou seja, a finalidade dele é renovar e garantir mais durabilidade na cor escolhida”, complementa o colorista.

Durabilidade

Para manter o visual desejado após deixar o salão, o colorista recomenda a utilização corriqueira de produtos específicos que devem seguir um cronograma de aplicação alternado que envolve três objetivos: reconstruir, hidratar e nutrir.

A reconstrução pode ser aplicada a cada 15 dias ou, dependendo das condições do cabelo, no intervalo de 20 dias. Já na hidratação e na nutrição, o certo é revezar entre uma e outra lavagem.

A reconstrução devolve a elasticidade natural do cabelo FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Evitar alisamento e banhos de piscina garantem a descoloração por mais tempo. O uso de secador, chapinha e baby liss não é contraindicado, entretanto, necessita ser acompanhado por protetor térmico que ajuda o fio a suportar o calor. De acordo com Kazuo Noto, a aplicação constante desses equipamentos retira toda a água do cabelo deixando-o ressecado e quebradiço.

Um tratamento caseiro para o fortalecimento do fio, recomendado pelo cabeleireiro, é a utilização do óleo de coco. “Normalmente a oleosidade natural do cabelo fica mais na raiz, por isso o restante é ressecado e isso favorece o surgimento de pontas duplas”, esclarece.

Outra dica para manter o aspecto bonito e saudável está no momento de desembaraçar o cabelo. O especialista recomenda aplicar sérum nas pontas, de uma a duas vezes ao dia.