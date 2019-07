Cabeleireiros e maquiadores dão dicas de looks para que vai curtir o Fortal

Mais do que preparo físico e alimentação saudável, as produções de cabelo e maquiagem são requisitos indispensáveis nos preparativos da turma que vai cair na folia da micareta que acontece de 25 a 28 de julho, na capital cearense.

As propostas de maquiagem para incrementar o visual são trabalhadas com tons monocromáticos, a exemplo do rosa, pink, laranja, vermelho, além do lilás com azul. Ainda na composição de tons próximos e supertendência para o momento, os profissionais contam com os bronzeados iluminados, mais terrosos, as nuances e os degradês.

A aposta de Lívia Mota é o rabo de cavalo, com tranças frontais e fios laterais soltinhos

Enfim, as tendências são diversas e atendem desde o estilo tradicional aos mais ousados e irreverentes. Segundo o maquiador Stênio Mendes, para as foliãs mais discretas, a exemplo da estudante de nutrição Sabrina Teles, a aposta de make é conceito. "Os olhos são bem marcados, pele e boca naturais, contemplando apenas o rosto bronzeado e iluminado", destaca o especialista.

A base dos olhos, Stênio trabalhou com tons quentes: laranja, vinho e terrosos. Nas pálpebras optou pelos champanhes e rosados. "Os cílios, mesmo postiços, são leves, porque ela vai suar, encontrar os amigos e não pode acabar a festa 'destruída'", alerta.

Penteados, cores e brilho complementam a alegria da micareta FOTO: HELENE SANTOS

Para finalizar a arte dos olhos, Stênio aplicou máscara de cílios, lápis marrom e pigmento brilhante na mesma tonalidade da sombra. As leves imperfeições das sobrancelhas foram corrigidas com sombra marrom escuro. Na boca, apenas o gloss incolor. "Todos os produtos são à prova d'água para não ter o risco de escorrer nos olhos durante o percurso do trio", ressalta Stênio.

Já a estudante de medicina Marina Quezado é mais ousada. Por isso, Wagner Zirpolli apostou nos tons fortes, finalizados com glitter nas cores que possibilitem sintonia com o look da noite, fazendo a alegria da foliã.

A make de Glenda Castro destaca os olhos, com pele iluminada e nada na boca

"Os olhos esfumados com tons rosa, laranja e terrosos se juntam ao lápis preto e dão um tom de lilás. O blush rosado valoriza o bronze mais frio aplicado no nariz e o batom mate nude rosado com efeito gloss", destaca.

Mikael Santos também apresenta produções de maquiagem forte, a exemplo das aplicadas em Glenda Castro e Lívia Mota. Nelas foram utilizadas as cores lilás e azul escuro para marcar os olhos que, por sinal, são as partes mais destacadas nos dias de folia.

Cabelos

O que predomina para o Fortal são os fios presos como o tradicional rabo de cavalo. Essa é uma sugestão que deixa a foliã mais segura para dançar, transpirar e continuar com o visual intacto.

O rabo de cavalo é um penteado clássico com inúmeras possibilidades de inovação. "Ele pode ser feito no cabelo liso, com ondas, preso baixo ou no alto da cabeça e realçado com bandanas, presilhas ou tiaras. "O adereço varia de acordo com o gosto de cada um. O importante é abusar da criatividade e fazer bonito na avenida", diz o cabeleireiro William Rodrigues

Outra opção que nunca sai de moda são as tranças. Segundo o hairstilyst, as mais recomendadas para as brincantes são as boxeadoras, as moicanas e as mais fininhas, que podem ser usadas presas apenas nas laterais ou no próprio rabo de cavalo. "Além de práticas, as tranças conferem um visual despojado, moderno e casual", explica a cabeleireira Sheila Ambrósio.

Sombras nos tons terrosos com aplicação de glitter realçam o visual das que, assim como Sabrina, optam por um estilo menos ousado FOTO: HELENE SANTOS

As propostas de penteados bem elaborados permitem que a foliã, mesmo suada, permaneça arrumada por toda a festa. Já para as adeptas do cabelo curto, as dicas são os acessórios coloridos e muito capricho na maquiagem.