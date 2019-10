Bordado é tema de roda de conversa nesta segunda-feira (28)

O movimento das redes sociais hoje revela, superficialmente, como o bordado tem despontado no cenário das artes visuais. Por meio de uma olhada rápida no Instagram, por exemplo, você pode encontrar trabalhos feitos por hobby ou pelos artistas que têm exposto e até comercializado suas criações. Na tradição desse fazer artístico, o grupo Matizes Dumont, surgido em Pirapora (MG), engaja o bordado em diversas frentes de criação, aprendizado e inclusão social.

Fundado pela mestra Antônia Dumont, 90 anos de idade, o Matizes atua há 40 anos. Uma das filhas e discípulas de dona Antônia, Martha Dumont, viveu duas décadas em Fortaleza e retorna à capital cearense para participar da Roda de Conversa “Bordado como Elo de Encontro”. O evento é aberto ao público e acontece nesta segunda (28), às 15h, na Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (Jacarecanga).

Mais nova dentre os cinco filhos que mantiveram o metiê iniciado pela mãe, Martha deve interagir com o público do encontro pela exibição do filme “Transbordando”, além de mostrar “outro vídeo muito rápido sobre o que é o bordado. Vou falar da diferença do Matizes para outros tipos de bordados, e sobre ‘abordar o ser’, que é nossa metodologia”, detalha.

A bordadeira lembra que a história do Matizes remonta à infância de sua mãe. Dona Antônia bordava de brincadeira, desde os 8 anos, e ainda pratica “da hora que acorda até dormir”, enfatiza a filha. Hoje, a mestra mora em Brasília (DF) e vê os filhos seguirem a tradição de um bordado feito com intuição, sensível à natureza terrena e humana. Além de Martha e da fundadora, Demóstenes, Ângela, Marilu e Sávia formam o grupo.

Indagada se o bordado vive um momento novo no cenário das artes visuais, ao conciliar espaço dentre linguagens como a pintura, a escultura e a fotografia; Martha Dumont observa que bordar transforma o interior das pessoas.

“O bordado nos leva a uma elevação divina muito grande. A pessoa se sente bem, feliz e se transforma. É uma terapia, uma mágica, as rodas são grandes encontros. (O propósito) não é fazer o ponto em si, mas o que essa arte proporciona para quem faz”, reflete.

Naturalizada

Martha Dumont viveu 20 anos em Fortaleza e se mudou para São Paulo há 2 anos e meio. “Cearense de coração”, a mineira morou ora na Aldeota, ora no Meireles, e ensinava a bordar dando aula na própria casa até “três vezes por dia”.

“Nosso grupo faz um resgate do bordado brasileiro. E trabalha com comunidades desde sempre, ensinando o que a gente faz. Temos projetos sociais com pessoas carentes e projetos particulares, como este agora em Fortaleza”, situa.