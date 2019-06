'Bolsas-colares' surgem como forma de adornar o pescoço e incrementar o look

Depois da febre das pochetes, a moda invade as passarelas, ruas e vitrines com mais um modelo de bolsa, digamos, curioso. Agora, a nova forma de deixar as mãos livres é carregar o acessório no pescoço, tal qual um colar. Em formato mini (afinal, a ideia não é ganhar um torcicolo) e supercharmosas, as "neckbags" ou "bolsas-colares" adicionam um charme fashionista a quem adere a tendência.

E não apenas garotas estão investindo no acessório. As bolsas carregadas pelo pescoço também invadiram a moda masculina e foram incorporadas pelos homens mais atentos e dispostos a ter um olhar diferente para o modo de vestir.

O acessório apareceu no desfile de marcas internacionais como Burberry e Jacquemus, além da Cotton Project na última edição da São Paulo Fashion Week. Do mesmo modo, os desfiles no DFB Festival 2019, em Fortaleza, apostaram nas bolsas-colares em várias propostas.

O desfile de Melk Z-Da no DFB Festival apostou na tendência com a proposta de bolsa em formato de bule. Prática e divertida! FOTO: CAMILA LIMA

Na passarela montada na Praia de Iracema, Melk Z-Da apresentou o formato de bule enfeitando o pescoço de parte das modelos numa coleção sobre a história dos chás. Além de criativa, uma peça funcional.

Atenta à tendência, a marca carioca Via Mia investiu em um modelo com tamanho compacto. A estampa neutra permite que o acessório tenha o toque fashionista sem ser over

A Jangadeiro Têxtil fez leitura regional da "trend", criando uma peça de barro em formato de jarrinhos com alça de corda.

A tendência também entra na moda masculina em looks com propostas mais "cool". Na DFB Festival, a marca Parko desenvolveu, em parceria com a Matulão, diferentes modelos de bolsas FOTO: ROBERTA BRAGA E CHICO GOMES

A versão masculina surgiu na passarela do DFB pela Parko em duas propostas: mais compacta, e em tamanho médio, mais ousada.

No dia a dia

A grife cearense Catarina Mina apostou na "neckbag" e criou um modelo feito em crochê

Em Fortaleza, a marca de bolsas em crochê Catarina Mina criou a opção feita à mão dentro da proposta da tendência. Marcas brasileiras que têm um olhar jovem e moderno igualmente já criaram versões comerciais para as bolsas.

A Melissa lançou, neste modelo em plástico, uma companhia utilitária para caber o básico. Com alça adaptável, pode ser usada na cintura como pochete

É o caso da Melissa que produziu um modelo utilitário em plástico, ideal para carregar celular, documento e chaves. A alça é adaptável pra usar como preferir: na cintura ou no pescoço.

Já a Via Mia investiu na proposta com acessório em couro no tamanho de um porta-celular e facilmente adaptável para qualquer look e estilo. Agora é saber se a tendência vai pegar e ganhar as ruas de vez.