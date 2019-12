"Boca de Mulher" promove encontro feminino na produção criativa e literária

Como disse a escritora e ativista norte-americana Maya Angelou: "não há maior agonia do que ter uma história não contada dentro de você". Advindo de uma inquietação coletiva, o "Boca de mulher: encontro de mulheres na literatura", realizado pelo projeto Pintura das Palavras e pelo coletivo Mulherio das Letras, surge com intuito de fomentar e incentivar a produção criativa e literária de mulheres. Espaço de voz, o encontro acontece nesta quinta-feira (12) no Porto Iracema das Artes, com programação gratuita e aberta ao público.

Sob inspiração de diversos nomes femininos da literatura, a organizadora Vanessa Passos, também escritora e produtora cultural, se propôs a criar um espaço de oportunidades.

"Em uma entrevista, Conceição Evaristo disse que toda oportunidade na área da escrita e da leitura que ela teve na vida, não foi dada de mão beijada. Ela teve que forçar passagem. Eu percebi, então, que tinha que criar essas oportunidades e estas seriam criadas para todas nós, mulheres, de forma coletiva. Eu penso nessa voz que precisa desbravar mais espaços e se colocar neles", afirma a escritora.

Encontro

Seguindo o mote do fazer coletivo, o evento é construído por muitas mãos e linguagens. Para além da literatura, a programação agrega rodas de conversa, debates, feiras e saraus, que se unem em um mesmo fim: dar oportunidade para mulheres exporem suas visões sobre as diferentes fases do processo de produção artística.

Dentre as participações, Anna Karine Lima e Lisiane Forte, da Aliás Editora, debatem a participação da mulher no mercado editorial. O bate-papo visa a apresentação das possibilidades existentes em uma editora independente que procura a formação de novas escritoras, além da inserção destas em escolas, editais e divulgações. "A gente se denomina como propulsora de mulheres. O que nos interessa mais é saber se o que a gente está falando, está sendo ouvido", explica Anna Karine.

O "Boca de Mulher" será um evento semestral e recebe propostas de cunho literário, artístico e cultural visando sempre a produção local, independente e, claro, feminina. A programação completa está no site do Porto Iracema das Artes.