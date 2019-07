Biblioteca Comunitária Casa Camboa reconfigura cotidiano de moradores da Sabiaguaba

Esses dias, Viviane Siade ficou chateada com uma das crianças que ocupam todas as tardes a varanda da casa colorida a caminho da Praia da Sabiaguaba. Antes de entrar na "sala", onde ela fez surgir uma biblioteca com a ajuda da comunidade, o menino parou na porta e pediu licença para entrar. A "Tia Vivi", como os pequenos se reportam a ela, surpreendeu-se com o pedido. "Licença? Como assim? Você sabe que ninguém precisa de licença pra entrar aqui", respondeu contrariada.

O espaço de portas e janelas abertas é o lugar onde qualquer um da comunidade pode entrar, escolher um livro e se divertir. A morada dela ficou relegada a dois cômodos enquanto todo o resto do imóvel se transformou na Biblioteca Comunitária Casa Camboa de Sabiaguaba, espaço que existe há três anos e oferece atividades relacionadas à leitura, educação e ao reconhecimento da comunidade tradicional.

"Quando eu cheguei a Sabiaguaba, as crianças vinham pra cá e eu lia pra elas. Não tinha ideia de montar uma biblioteca, mas percebi que não havia nenhum projeto para os jovens da comunidade", recorda Viviane, que é apaixonada pelo universo da literatura desde a pouca idade.

Assim como Paloma, protagonista da novela "Bom Sucesso" vivida por Grazi Massafera (ver matéria à direita), a fotógrafa desejava instigar o apreço pela leitura em outras pessoas desse bairro de Fortaleza.

O acaso e o interesse dos moradores da própria comunidade foram consolidando essa ideia. Mas o estalo para o projeto só veio mesmo depois de uma conversa com uma amiga que disse: "Tudo pode surgir a partir uma biblioteca". Com isso na cabeça, ela assumiu o espaço como um lugar de fomento da leitura na área.

Hoje, a Casa Camboa é uma das bibliotecas comunitárias cadastradas no Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e na Rede Jangada Literária, que reúne outras 10 iniciativas similares. De segunda a sexta-feira, no fim de tarde, as crianças e adolescentes, têm o espaço como um destino certo. Por entre os livros, forjam brincadeiras, espalham-se na varanda, usam a internet. E leem.

Conhecimento

Moradora da Sabiaguaba desde sempre, Ritinha Bezerra, 34 anos, tem três filhas que são frequentadoras da casa. Ela mesma já andou pelo espaço participando de uma oficina de costura que lhe serviu para aprender a manufaturar estojos de lápis que ainda hoje guarda como recordação.

O conhecimento serviu e ainda serve para as filhas. "Aqui não tinha lugar assim. Os meninos só tinham o colégio. Numa hora dessas, eles iam pro morro ou então tomar um banhozinho de mar. Ficavam espalhados", ela recorda.

A casa de Vivi Sousa, 34 anos, outra moradora da região, também passou a ter livros. Isso porque a filha de 11 anos, Yohana, volta e meia escolhe um título na estante da Casa Camboa e leva para terminar a leitura no conforto do lar. "Ela participa de um monte de coisa. E não tem nada mais gratificante do que ver a minha filha em harmonia com as outras crianças e lendo", explica a mãe.

Por definição, Camboa é um espaço do mangue que funciona como espécie de berçário para os peixes. Quando a maré, a água do mar avança pela área e os peixes depositam os ovos por lá para que os filhotes possam se nutrir até se desenvolver suficientemente a ponto de enfrentar a vida marinha.

É essa a metáfora que a Casa Camboa comporta. No lugar forjado por Viviane - que rejeita título de coordenadora ou idealizadora do projeto por acreditar que é uma ação coletiva, os livros funcionam como esse nutriente. A biblioteca é o lugar do desenvolvimento para a vida.

"A casa virou um lar de encontro e de participação, onde as pessoas da comunidade podem chegar, sentar e conversar. Não é um lugar só pra ler, mas também para se encontrar", explica o pescador Dudu Silva, 23 anos, que participou da organização da casa e deu o nome ao projeto. Ele entende a leitura como troca. E isso a casa oferece.

Aos 41 anos, nascida em Rondônia, criada no Pará e com trajetória profissional em Belém e Fortaleza, Viviane Siade percebe essas trocas na rotina de encontros que a casa proporciona. E nisso ela encontra um sentido para aquela ousadia de transformar a casa em um espaço aberto para todos. "Se eu cheguei aqui aprendendo a ler nos livros, eu estava completamente analfabeta sobre a natureza. Aqui, eu aprendo a ler com os mestres", define.