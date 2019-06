Berg Menezes cai na estrada com "Qual é a sua Revolução?"

Canções de luta e amor na estrada

O destino de um músico é incerto. Ser ouvido é sinônimo de labuta, de correr na navalha. De se perder nas curvas da inquietude. Os últimos anos na vida de Berg Menezes foram mediados pela coragem do enfrentamento. Botar o bloco na rua para o cearense é semelhante a respirar.

Após o disco "Pedra" (2016), o músico entregou "Qual é a sua Revolução?" (2018). O trabalho tem as companhias de Artur Guidugli (percussão e vocais), Álvaro Abreu (bateria), Daniel Calvet (baixo) e Pedro de Farias (guitarra). Outro reforço ao universo de Menezes foram Caio Castelo (produção) e os cantores e compositores Miguel Cordeiro e Érica Albernaz.

Grito

Munido dessa frente, estipulou as 12 faixas do novo trabalho. As tintas usadas remetem a influências múltiplas. Do rock brazuca atravessa nomes tanto da cena gaúcha psicodélica como da leva mineira dos anos 1990. É um registro pessoal, disposto a mergulhar nas desventuras do cotidiano.

Além de “Qual é a sua revolução?”, Berg lançou dois EP’s ("Imperfeito" e "Vagabundo") e o álbum "Pedra" (2016) DIVULGAÇÃO

Existe o horizonte do otimismo, claro. Nesse quesito, a faixa título lidera tal perspectiva. Composta em meio ao atual período obscuro da política brasileira, a composição puxa do ouvinte posturas. "Toda espera faz o peito desejar", canta. O tom ácido é atravessado pela pegada pop/ fantasma de "Vem".

'Saia dessa ilha" é destaque na urgência do folk. Confessional, "Espelho Negro" e "Outros Esquecidos" entregam suítes experimentais. "Quem é de Quem" e "Sangrar" retomam a pegada rocker no início do disco.

"Estrada de Sal" soa nervosa e rivaliza com o lirismo de "Muda" e "Chance". "Dois Vestidos" e "Eu Não Sei/36" finalizam parte da trajetória assumida até agora pelo cearense. Berg Menezes apresento disco no fim do mês de junho. A estrada ensina e tem vida única.

DIVULGAÇÃO

Qual é a sua revolução?

Berg Menezes

Independente

2019, 12 faixas

bergmenezes.bandcamp.com

Outros lançamentos

DIVULGAÇÃO

Western Stars

Bruce Springsteen

Sem a E Street Band, o cantor americano de 69 anos volta a gravar solo após "Devils & Dust" (2005). Inspirado pelo rock rural californiano dos anos 1960 e 70, o rebento é laureado como o primeiro álbum "country" do veterano. A voz grave ilumina personagens errantes que vagam pelas zonas periféricas dos EUA.

Columbia Records

2019, 13 faixas

Brucespringsteen.Net

DIVULGAÇÃO

Long Time No See

Pin Ups

Uma das bandas mais importantes da história do rock alternativo brasileiro retorna após 20 anos de pausa. Alê Briganti (vocalista e baixista), Zé Antônio (guitarrista) e Flávio Cavichioli (baterista), se juntam ao guitarrista Adriano Cintra para formar um quarteto. A ideia da turma é pegar a estrada com shows pelo País.

Mindsummer Madness

2019, 11 faixas

Escute aqui

CAROLINA SCAGLIUSI

Jogo Humano

Test

O duo paulista de grindcore / death Metal solta no mundo outro esporro neurótico e veloz. João Kombi e Thiago Barata encaram outro estudo da decadência e agressividade humana com uma frase dividida entre 54 faixas experimentais. O registro foi masterizado no Audio Siege (Portland) por Brad Boatright (Sleep, Full of Hell, YOB).

Independente

2019, 54 faixas

Escute aqui

DIVULGAÇÃO

Manual de Sobrevivência Para Dias Mortos

China

O cantor e compositor Flávio Augusto (China) entrega um trabalho conectado com as mudanças recentes do País. Gravado entre setembro de 2017 e novembro de 2018, conta com Yuri Queiroga na produção e convidados especiais como o trombonista Nilsinho Amarante, os guitarristas Neilton (Devotos) e Andreas Kisser (Sepultura) marcam presença.

Pedra Onze

2019, 11 faixas

Escute aqui