Barbatuques será uma das atrações do TIC no Dia das Crianças

Referência na percussão e no cenário lúdico brasileiro, os paulistas do Barbatuques retornam a Fortaleza com novo espetáculo. Neste sábado (12), Dia das Crianças, o grupo apresenta o show baseado em seu disco mais recente, "Só +1 Pouquinho", pela programação do Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará (TIC), na Praça Verde do Centro Dragão do Mar (Praia de Iracema). O evento segue até domingo (13), com acesso gratuito, na capital cearense e em Canindé (CE).

Além do Centro Dragão do Mar, a Caixa Cultural Fortaleza, o Theatro José de Alencar e o Porto Dragão sediam a programação infantil. Para Maurício Maas, integrante do Barbatuques, embora o grupo paulista apresente um cartão de visitas musical, por meio das criações com a percussão corporal, o trabalho é híbrido e entra no universo da dança e das demais artes cênicas.

Com esse apelo, a proposta do grupo se encontra com o perfil do TIC.

Nosso foco é fazer música, mas dá pra perceber nos shows que a gente movimenta o corpo e dialoga com a dança. Como temos um mapa cênico, de algumas falas, então também dialogamos diretamente com o universo das artes cênicas", destaca Maurício.

Ele conta que lançar "Só +1 Pouquinho" no TIC reforça esse caráter múltiplo. "Há cada vez menos, no grupo, um purismo cultural, de ser só um trabalho musical. E acho que isso agrega bastante a nossa pesquisa. Soma esforços. Os movimentos artísticos precisam se ajudar muito", reflete o artista.

Mundo das crianças

Antes de conceber o novo disco, o Barbatuques já tinha se voltado ao universo infantil, quando criou e lançou o álbum "Tum Pá" (2012). Para o trabalho mais recente, o grupo contou com a participação de crianças na gravação, a exemplo dos filhos de alguns integrantes, como João Simão.

"Meu filho gravou também. A letra da música ("Toma lá dá cá") tinha uma dificuldade, mas a gente fez um esquema bem lúdico, das crianças desenharem o que eles cantariam, e isso ajudou muito na hora da gravação", detalha João.

Maurício Maas recapitula como o Barbatuques se afinou ao cenário infantil. Nos primeiros shows do grupo, os artistas perceberam que as crianças se encantavam com os movimentos da percussão corporal. "E na plateia elas tentavam imitar a gente, fazer igual. Sempre houve esse canal direto em relação às crianças. E os pais também ficavam encantados com essa reação delas", complementa.

Serviço

TIC (Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará)

O festival segue até domingo (13), em Fortaleza e em Canindé (CE). O acesso é gratuito, com distribuição de senhas 1h antes de cada espetáculo. As atrações se dividem pelos espaços da Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema), Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525, Centro), Centro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) e Porto Dragão (Rua Boris, 90, Praia de Iracema). Contato: festivaltic.com.br