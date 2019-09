Banda Pixies firma a nova fase com 'Beneath the Eyrie' ; Veja outros lançamentos

O lançamento dos trabalhos "Indie Cindy" (2014) e "Head Carrier" (2016) ainda não foram suficientes para afirmar um retorno triunfante para o Pixies. Explica-se. Após um hiato generoso na carreira, o grupo liderado por Black Francis retornou para uma série de shows em 2004.

Diferente da fase áurea da banda, época de pérolas como "Doolittle" (1989) e "Bossanova" (1990), o quarteto chegava aos anos 2000 com uma popularidade nunca antes atingida. Uma geração inteira estava sedenta para conhecer as figuras que cantavam "Where is my mind".

Assim, Black Francis, David Lovering, Joey Santiago e Paz Lenchantin (que assumiu o posto de baixista deixado por Kim Deal) encararam a missão de criar material novo. "Beneath the Eyrie", entregue na última sexta-feira (13) chega para equalizar um pouco a disputa. Evocando bruxos e histórias góticas, os veteranos resgataram parte do frescor de outras eras.

Mais confiantes, o registro com 12 faixas apresenta um grupo bem mais integrado. "In the Arms of Mrs. Mark of Cain" é regular e em seguida é a vez da garageira "On Graveyard Hill", com direito a linhas de baixo que fizeram glória na carreira do Pixies.

Sintonia

"Catfish Kate" evoca o poder pop de Francis e "This Is My Fate" traz o costumeiro brilho de Joey Santiago nos solos de guitarra. "Ready for Love" é uma grata surpresa dentro da sequência "Silver Bullet", "Long Rider" e "Los Surfers Muertos" (lindamente cantada por Lenchantin).

"St. Nazaire" recupera o tom surf music e nervoso que o Pixies sempre foi devoto. "Bird of Prey", "Daniel Boone" e "Death Horizon" completam uma obra que dá fôlego ao time de Francis. O quarteto soa livre e afim de ampliar seu legado.

Beneath the Eyrie

Pixies

BMG

2019, 12 faixas

Estante

Mais Feliz

Zeca pagodinho

Zeca bem à vontade nas escolhas da carreira. No 24º álbum solo, o sambista reúne inéditas e regravações. Uma das releituras é "O Sol Nascerá" (Cartola e Elton Medeiros), com participação de Teresa Cristina. Por sua vez, "Apelo" (Baden Powell e Vinícius de Moraes) traz Yamandu Costa e Hamilton de Holanda.

Universal

2019, 14 faixas

APKÁ!

Céu

A cantora e compositora paulista entrega o quinto disco da carreira logo após o nascimento do filho. Céu produziu o trabalho que traz colaborações com o duo Tropkillaz (DJs André Laudz e Zegon) e composições inéditas de Caetano Veloso ("Pardo") e Dinho, dos Boogarins em "Eye Contact").

Slap

2019, 11 faixas

O Amor é um Ato Revolucionário

Chico César

Registrado entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o álbum concentra a produção de André Kbelo Sangiacomo e do próprio Chico. As letras evocam as vivências político-sociais do paraibano. Aqui, Agnes Nunes divide os vocais em "De Peito Aberto", a pernambucana Flaira Ferro atua em "Cruviana" e o guitarrista Luiz Carlini toca na faixa homônima.

Independente

2019, 14 faixas