Banda Lagum retorna a Fortaleza e se apresenta hoje na Praia do Futuro

Em tempos de tanta informação e conectividade, a juventude tem uma ampla oferta de conteúdos à disposição, que servem de reflexo para inspirar uma fase da vida tão repleta de inseguranças e necessidades de autoafirmação. Os mineiros do Lagum, nessa sintonia, buscaram flertar com esses anseios, ao lançar "Coisas da Geração", seu segundo e último álbum, em junho passado.

Hoje, a banda formada por Pedro Calais (voz), Otávio Cardoso (guitarra), Jorge Borges (guitarra), Chicão (baixo) e Tio Wilson (bateria) está entre os artistas de Minas Gerais mais ouvidos no Spotify. Com hits como "Deixa", "Oi", "Andar Sozinho" e "Detesto Despedidas", os mineiros conquistam seu público desde o lançamento do primeiro álbum, "Seja o que eu quiser" (2016).

Agora, eles retornam a Fortaleza e se apresentam, hoje (6), a partir das 21h, na festa Verão Barong, no Barong Surf Club (Praia do Futuro). É o segundo show dos mineiros na capital cearense. Em 2018, a banda fez uma breve turnê pelo Nordeste, pela primeira vez.

"Fizemos Fortaleza, Recife, Salvador. Tinha muita gente nos shows, todo mundo cantando as músicas antigas, do primeiro CD. E, agora, com esse segundo (disco), a expectativa é ainda maior", antecipa o vocalista Pedro Calais.

Ele recapitula como o público do Lagum tem se ampliado. Para o músico, o último CD simboliza um "crescimento" da própria banda, em todos os aspectos. E, quanto aos fãs, lembra que no início da carreira (eles têm 5 anos de estrada), "a coisa era muito regional, de Belo Horizonte. Fomos lançando as coisas e atraindo público de São Paulo, Rio, Curitiba. Percebo que no Nordeste a gente cresceu bastante também".

Segundo Pedro, quando a banda toca em festivais, ao lado de diversos artistas, é fácil identificar qual é o público do Lagum. Em outubro passado, eles foram uma das atrações de um dos palcos alternativos do Rock In Rio. Antes do show dos mineiros, os cearenses do Selvagens à Procura de Lei também se apresentaram.

"A gente tava em João Pessoa antes, foi uma logística ferrada. Fomos pra Curitiba, depois pro Rio de Janeiro, e a gente chegou meio assustado, num evento daquele porte. Foi maluco, porque tinha 2, 3 mil pessoas. No meio do show, começou a estourar os fogos no palco principal", recorda o vocalista.

Virada

Para 2020, a banda vislumbra gravar e lançar um terceiro disco. O vocalista conta que novas composições já estão feitas, e todas ainda são inéditas ao vivo. "A gente só vai começar a tocar quando lançar esse material", pontua Pedro.

Ele lembra como a banda entrou "nova" no mercado da música e, prestes a começar a trabalhar pelo terceiro álbum, tem ganhado mais confiança.

"No começo, a gente acha que tem de se moldar pra entrar no mercado. E de um tempo pra cá, vimos que não precisa. No primeiro disco, a gente estava muito cru. No segundo, buscávamos caminhos pra se inserir no meio. E para o terceiro, estamos bem mais confiantes", reforça.

Serviço

Festa Verão Barong com Lagum

Hoje (6), a partir das 21h, no Barong Surf Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 4567, Praia do Futuro). Participações: The Mob, André Guerreiro e Banda Singular. Ingressos: de R$ 80 a R$ 240. Contato: (85) 98102.4542