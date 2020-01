Banda Eddie e Siba fazem show em Fortaleza nesta sexta-feira (24)

Do título à identidade visual do disco, um apelo de urgência envolve "Atiça", o novo EP da Banda Eddie (PE). As cinco músicas da trupe de Fábio Trummer foram criadas, registradas e finalizadas em apenas seis meses.

Sucessor do álbum "Mundo Engano" (2018), o trabalho não dá espaço a amenidades pelo conteúdo das letras, embora os pernambucanos mantenham o pique festivo na sonoridade. As faixas estão disponíveis nas plataformas digitais desde o primeiro dia de 2020.

O EP segue na bagagem do quinteto e marca o show do Eddie em Fortaleza nesta sexta (24), no Tempero do Mangue (Sabiaguaba). Fábio Trummer (guitarras e voz), Alexandre Urêa (percussão e voz), Andret Oliveira (trompetes, teclados e samplers), Rob Meira (baixo) e Kiko Meira (bateria) dividem a programação com o conterrâneo Siba.

Com o terceiro disco recém-lançado ("Coruja Muda"), Siba não preparou nenhuma "jam" com o Eddie. No entanto, Fábio Trummer adianta que, durante a passagem de som, algo pode ser combinado.

"O Siba é um grande artista. A banda dele é demais. Sou muito fã do seu trabalho. É um cara que sempre me inspirou e ensinou muita coisa. Ele já participou de um show da gente, em São Paulo, e temos essa referência. É um cara que vem da mesma cena musical do Eddie", observa.

"Atiça" reúne um repertório bem recente. O Eddie partiu do zero para trabalhar com quatro músicas escritas por Fábio Trummer, além de "Na Veia", composta por Lirinha (Cordel do Fogo Encantado/PE).

"Pedi algumas bases musicais para a banda, fiz as letras e complementei essas bases. Tudo aconteceu de maio até setembro (de 2019). Queríamos fazer um disco dessa maneira, e aprender com isso", revela o vocalista.

A sequência de "Atiça" traz faixas como "Apocalíptico" e uma disposição para refletir sobre o "desmonte de civilização" que a sociedade experimenta no momento, segundo Trummer.

"A gente passa por uma fase de líderes homofóbicos, preconceituosos. De políticas que são discriminatórias. O 'Atiça' fala do que a gente sente com tudo isso. Desta vez, não consegui pensar em amenidades", coloca.

Fevereiro

Para o Carnaval, a banda já tem um show confirmado no Recife (PE), e aguarda a confirmação de outras datas pela Região Metropolitana da capital pernambucana. Antes disso, o Eddie ainda tocará no Pré-Carnaval pelo festival Pré-Amp, festejando os 30 anos da banda.

"Esse show vai ser bem especial, com a formação do primeiro álbum ("Sonic Mambo", 1998). A nossa música dialoga com o Carnaval. A gente gosta e acha importante tocar no Carnaval daqui. A banda toca pra muita gente, de todos os lugares", pontua Fábio Trummer.

Perspectivas

O vocalista recapitula que, em 2019, o grupo sentiu os retrocessos na cultura. As ofertas de shows diminuíram e Trummer se mudou de São Paulo para Recife. Porém, a banda reagiu à crise e procurou fazer música.

"O melhor remédio pra isso é o trabalho. Fomos gravar, e botar isso na rua. Falar desse momento de reflexão, das nossas trajetórias e decisões, da sociedade e dos excluídos", avalia.