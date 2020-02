Atuante no cenário do blues nos EUA, cearense Artur Menezes procura sua primeira guitarra

O guitarrista cearense Artur Menezes, radicado em Los Angeles (EUA), está em Fortaleza e resolveu encontrar sua primeira guitarra. Atuante no cenário do blues norte-americano, o artista publicou uma postagem em seu Instagram anunciando a intenção de retomar o instrumento modelo "Epiphone SG Special".

Mobilizado pela memória afetiva e pela vontade de fazer shows com a guitarra perdida, o músico não tem uma lembrança precisa sobre a venda do instrumento.

"Eu devia ter uns 14 anos quando ganhei. Depois de um tempo praticando o violão, minha mãe foi pro exterior pela primeira vez e trouxe essa guitarra de lá. Na época, mesmo sendo um instrumento que não é caro, saía bem mais caro comprar aqui do que fora. Até 2002 mais ou menos, tocava com ela na Blues Label, a primeira banda com quem eu toquei. Morava no Benfica, foi lá que o comprador apareceu, mas não lembro pra quem eu vendi", conta Artur.

O músico mantém esperanças de encontrar o instrumento, por conta do alcance das redes sociais. Hoje ele mantém quase 80 mil seguidores no Instagram, entre contatos nos Estados Unidos, no Brasil e de outros lugares.

Artur garante que reconheceria o instrumento, mesmo depois de tanto tempo sem ter contato. "Primeiro, eu reconheço de cara. A Epiphone SG Special naquele tempo não vinha fabricada com o escudo. Aquele negócio de plástico que cobre a madeira, próximo aos captadores. Então meu pai fez um pra mim. Eu era muito fã do Angus Young do AC/DC, e as guitarras dele tinham um escudo parecido", identifica.

Reconexão

O cearense observa que retomar o instrumento seria um elo de reconexão com sua trajetória na música. Hoje, ele já vive há 4 anos na Califórnia e amplia seu espaço no cenário do blues local. Há 2 anos, Artur conseguiu o prêmio de "melhor guitarrista" pelo 34º International Blues Challenge, promovido pela Blues Foundation. Em setembro passado, foi uma das atrações do Crossroads Guitar Festival, idealizado pelo ícone Eric Clapton, no Texas (EUA).

Muito dedicado ao instrumento, o cearense se tornou endorser da Gibson (tradicional fabricante de guitarras no mundo) e é professor das disciplinas de blues no Musician's Institute, antigo GIT, uma das escolas de guitarra mais tradicionais dos Estados Unidos.

"Sinto como se essa primeira guitarra fosse me deixar mais perto de casa, da família. E agora que minha carreira está em outro patamar, acho que seria legal fazer shows com ela", reforça.