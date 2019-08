Atriz Christiane Torloni desembarca em Fortaleza com o espetáculo "Master Class"

Quanto de disciplina é necessário para uma caracterização digna? Para Christiane Torloni, o certo é que a dedicação pode determinar o sucesso ou não de um trabalho artístico.

Nos palcos com o espetáculo "Master Class", interpretando a cantora de ópera norte-americana Maria Callas, ela vai além: usa os conceitos de rigor e dedicação para determinar um trabalho para o qual vem se preparando há anos, como faz questão de reiterar em cada fala.

Símbolo de força e talento para muitos admiradores, a soprano retratada pela atriz foi uma das maiores celebridades do século XX e é o foco da peça, que faz passagem por Fortaleza, enquanto a turnê, pela primeira vez, tem agenda certa em 12 cidades brasileiras.

Comédia-dramática escrita pelo premiado autor norte-americano Terrence McNally, a produção mostra uma das aulas da cantora, realizada no início dos anos 70 na conceituada Juilliard School, em Nova York.

Christiane Torloni interpreta a cantora de ópera Maria Callas no espetáculo "Master Class" Foto: Marcos Mesquita / Divulgação

No Brasil, Christiane é a primeira a retratar a diva. "Ela foi uma mulher tão à frente de seu tempo em alguns aspectos, que precisei de 40 anos de carreira para vivê-la", define Torloni. A dedicação rendeu a ela indicações e prêmios como 'Melhor Atriz', entre eles o da Aplauso Brasil, Prêmio da Revista Quem e Prêmio Arte Qualidade Brasil.

Mais espaço

Com o reconhecimento da peça também surgiu a vontade de expandir os horizontes. Sob essa ótica, o eixo Rio-São Paulo, conhecido por receber espetáculos renomados com uma frequência maior do que os outros estados, não seria mais suficiente. Havia chegado a hora de conceder uma grandiosidade ainda maior.

Segundo Christiane, o estalo para cativar novos públicos foi algo natural e preciso. "Foi uma temporada muito curta da primeira vez, em São Paulo e no Rio. Algo que ficou no meio do caminho, um processo que não tinha sido concluído. Agora, estamos na terceira turnê e teremos uma jornada por 12 cidades, em 12 semanas", explica, ao citar o esforço físico demandado pelo projeto.

Mesmo já tendo se habituado ao roteiro e às nuances de Callas, ela faz questão de reiterar o papel fundamental do público na aceitação e desenvolvimento de uma montagem. "No começo, acontecia algo muito bonito que era o público voltar duas, três vezes para assistir à peça. O teatro ainda vive muito do boca a boca, e essa peça está novamente sendo muito bem recebida", conta.

Esse é um espetáculo que me pede ainda mais disciplina, rigor e dedicação. Sou conectada com a arte da Callas há tempos

Além disso, essa relação mútua fica evidente no trabalho ao lado do diretor José Possi Neto, com quem Christiane realiza projetos há mais de 30 anos. "Em todas as montagens que fazemos, desde 'O Lobo de Ray-Ban', viemos fidelizando o público. Estamos cada vez mais amigos e confiando mais no outro. Entrega e confiança. É um trabalho amoroso, não consigo definir de outra maneira".

Conjuntura

E há tantos anos atuando, não existem dúvidas de que Christiane Torloni passou por diversas fases das produções artísticas brasileiras.

Diante das polêmicas em relação ao trato à cultura nos dias de hoje, ela acredita ser necessário trazer à tona estas questões. De acordo com a atriz, qualquer ato nesse sentido pode ser definido como resistência.

"É impressionante um País com uma manifestação cultural inequívoca como o Brasil estar vivendo um momento quase medieval e colocando em dúvida valores básicos que foram conquistados com o sacrifício de muita gente", diz. Para ela, presencia-se um momento de "grande retrocesso intelectual".

Nesse âmbito, também faz questão de ressaltar a mensagem deixada por 'Master Class': "as pessoas saem da cadeira com tesão de viver, de amar, de sonhar. O que é mais do que necessário num mundo como o nosso, que anda tão estranho e cortando o barato de tanta coisa", pontua.

Não seria essa uma maneira de ter a arte como um impulso para as questões cotidianas? É, certamente, uma mensagem a ser sentida após o fechar das cortinas no teatro.