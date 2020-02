Atrações locais e nacionais animam o Carnaval de Fortaleza a partir desta sexta-feira (21)

Não são poucas as pessoas aguardando o período carnavalesco em todo o Brasil. As ruas se enchem de gente, as músicas são entoadas em palcos e praças, cantadas a plenos pulmões por milhares de brincantes.

No meio disso, as cores se espalham pelos mais diversos lugares e tudo se torna motivo para comemorar. Na Capital cearense, não é muito diferente. A preparação dos foliões tem início logo após a virada do ano e é intensificada nos pré-carnavais, responsáveis pela animação da cidade antes mesmo do período oficial.

Se antes a dúvida comum era o que fazer em Fortaleza durante a festa, cada novo ano reforça a afirmação de que aqui é sim local de Carnaval. Você ainda não acredita?

Música

Pois bem, só em 2020 serão cinco atrações nacionais no polo do Aterrinho da Praia de Iracema, além da participação dos artistas locais, blocos, maracatus, afoxés e escolas de samba da Domingos Olímpio.

Mart'nália é destaque na sexta-feira (21) FOTO: KIKO SILVA

No palco da Praia, a cantora Mart'nália é destaque na sexta-feira (21), abrindo a programação. Ela promete trazer clássicos do samba. No dia seguinte, sábado (22), o artista Lenine será o responsável por comandar a festa.

E já com o peso da trajetória de quase 50 anos de carreira, Gilberto Gil finalizará os festejos da noite de domingo (23). O show, um dos mais aguardados, traz clássicos como "Andar com fé", "Realce" e "Toda menina". Para embalar, ele também entoará outros sucessos como "Esperando na janela", "A movidade", "Vamos fugir" e "Não chore mais".

Enquanto isso, na segunda (24), será a banda BaianaSystem que encerra a lista de atrações.

BaianaSystem encerra a lista de atrações FOTO: DIVULGAÇÃO

Já na última noite, prepare-se para adentrar no universo da febre dos anos 1990. Inspirado no axé, o capixaba Silva resolveu extrair a essência do gênero para transformar a apresentação "Bloco do Silva", na qual faz releitura do trabalho de artistas da época. O show promete mesclar o axé com sucessos da MPB. Na lista, estão "Odara", em versão dançante, e "Tieta", "Não Enche", "Araketu É Bom Demais", "Rapunzel" e outras.

Além disso, o público infantil foi contemplado com a apresentação do Mundo Bita, no sábado (22), no Largo dos Tremembés (Estoril).

Grandiosidade

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o Ciclo Carnavalesco 2020, que teve início em janeiro com o Pré-Carnaval, inclui 265 shows, sendo 260 apresentações com artistas locais.

Nas ruas do Benfica, no Mercado dos Pinhões ou na Mocinha, tudo se conecta na vontade de habitar nosso território.

Na mistura de samba, marchinhas e outros ritmos nos quatro cantos da cidade, Fortaleza está preparada para dar conta dos dias de festa. E provar, por mais um ano, que aqui reina a animação.

Carnaval de Fortaleza

Polo Aterrinho da Praia de Iracema

Av. Beira Mar, S/N - Meireles

De sexta a terça-feira (21 a 25/02)

Das 18h à 0h. Gratuito

Sexta-feira (21/02)

Sambadelas (18h), Baile Preto com Luiza Nobel (19h30), Bloco das Travestidas (21h), Mart'nália (22h30). Djs: DJ Fish e Bloco do Vinil.

Sábado (22/02)

Casa Maré (18h), Superbanda (19h30), Preto e Café (21h), Lenine (22h30). Djs: DJ Gomes e Bloco do Vinil.

Domingo (23/02)

Roberta Fiúza (18h), Luxo da Aldeia (19h30), Os Transacionais (21h), Gilberto Gil (22h30). Djs: DJ Bruna Queiroz e Maestro Mecânico e Bloco do Vinil.

Segunda-feira (24/02)

Banda Dubaile (18h), Pedro Falcão e Sertônica (19h30), Camaleões Selvagens (21h), BaianaSystem (22h30). Djs: DJ Adrian Brasil e Bloco do Vinil.

Terça-feira (25/02)

Renno (18h), Renato Black (19h30), Os Alfazemas (21h), Bloco do Silva (22h30). Djs: DJ Bruna Queiroz e Maestro Mecânico e Bloco do Vinil.