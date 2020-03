Ativos cosméticos com tecnologia nano eliminam as toxinas das células e tecidos corporais

Ativos cosméticos desenvolvidos com nanotecnologia e maior permeabilidade estimulam o sistema de limpeza das células e dos tecidos corporais. Segundo a cosmetóloga Liana Zúniga, o procedimento denominado Flex Detox, quando associado à termoterapia e massagens com manobras específicas, torna-se um forte aliado na eliminação de gordura, redução de celulites, flacidez e, ainda modela o corpo.

Quando ocorre a expulsão das toxinas, consequentemente, as células e os tecidos funcionam melhor. O mesmo vale para a quebra de gordura. Ou seja, de acordo com a profissional, "

o método age na síndrome da desarmonia corporal por completo, de maneira rápida e potente".

Composição

O tratamento Flex Detox se inicia com uma esfoliação física e química, ao mesmo tempo. Os ativos com formulação desintoxicante são aplicados desde o primeiro protocolo, no caso, a esfoliação.

A máscara é um blend ortomolecular com cafeína e argila com efeito detoxificante impactante na primeira aplicação Foto: Fabiane de Paula

Após a retirada do produto é hora de colocar a máscara, composta com um sal de magnésio e argila branca. Mas, conforme a especialista, os principais responsáveis pela detoxificação profunda são os oligoelementos, a exemplo dos minerais, cálcio, cobre, magnésio, zinco e ferro.

"A máscara em si já é um termoativador. Quando a fórmula é exposta ao calor do plástico filme e da manta térmica, envoltos ao corpo por 30 minutos, os íons desses elementos são mobilizados com a função de potencializar o efeito dos ativos na exclusão das toxinas", afirma Liana Zúniga.

Ao liberar o uso da manta e higienizar as regiões tratadas, as quais normalmente são braços, abdômen, glúteos e pernas, é aplicado um novo ativo com a proposta de quebrar e reduzir gordura localizada, celulite e a flacidez.

Conclusão

O procedimento pode ser finalizado tanto com a drenagem linfática, quanto com a massagem redutora. Isso vai depender da necessidade, após a avaliação. Caso a queixa seja a retenção de líquido, o ideal é fazer logo na primeira sessão a drenagem para se livrar das toxinas e do líquido.

"

Na aplicação da drenagem, o foco está na liberação dos linfonodos. Isso faz com que as toxinas sejam eliminadas mais facilmente".

Outra sugestão para concluir o procedimento é a massagem modeladora. Segundo Liana, às vezes, ao mesmo momento da realização da drenagem é possível aplicar a modeladora em algumas regiões do corpo. "Enfim, o método tanto é eficaz na retirada das impurezas quando deixa o corpo modelado", reforça a cosmetóloga.

O procedimento Flex Detox é finalizado com uma massagem feita com movimentos específicos para drenar e modelar o corpo Foto: Fabiane de Paula

Quando o intuito é modelar o corpo, a quantidade de sessões só pode ser definida após avaliação. Mas para que o resultado seja satisfatório, a especialista afirma, que pelo menos oito sessões são necessárias. Os ativos têm ação prolongada de até 72 horas. Por isso, a profissional aconselha deixar o produto reagir. Respeitado o prazo, basta repetir a sessão duas ou três vezes por semana.